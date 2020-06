Agustín Lozano sobre el ‘Plan Centenario de Daniel Ahmed: "A la FPF no le hizo bien" [VIDEO]

El último martes, Agustín Lozano, presidente de la FPF se pronunció sobre la salida de Daniel Ahmed, justo cuando él estaba a cargo del importante proyecto ‘Plan Centenario’. Si bien es cierto el directivo no dio mayores explicaciones, sí dejó entrever que no se hicieron bien las cosas en su gestión.

"Hablar del Plan Centenario y de Daniel Ahmed es volver al pasado y no me corresponde estar mirando las cosas que a la FPF no le hicieron bien", dijo Agustín Lozano en una entrevista que concedió para Movistar Deportes.

En seguida, el presidente Agustín Lozano precisó la relación entre la FPF y Daniel Ahmed se terminó de la mejor manera, además, la intención era renovar su contrato, pero el técnico argentino, entonces Jefe de la Unidad Técnica de Menores, decidió dar un paso al costado.

“Siempre he tenido el mayor de los respetos por Daniel y él lo sabe perfectamente. Cuando quisimos llegar a un acuerdo, él tomó la decisión final de no aceptarlo porque habían algunas cosas que se habían observado y que en algún momento él las aceptó, pero se terminó todo en el mejor de los términos. No es que se haya roto algo con Daniel, de ninguna manera, al menos considero que así lo fue”, enfatizó el directivo.

Actualmente, Daniel Ahmed pertenece a Alianza Lima como jefe de Planeación y Desarrollo Deportivo. Sin embargo, ahora se hace cargo del primer equipo blanquiazul, mientras se arregla la situación de Mario Salas, quien aún no puede arribar a Perú por el cierre de fronteras a causa del coronavirus. Ambos estrategas trabajan en conjunto para el reinicio de la Liga 1 Movistar.