Ricardo Gareca conforme que el reinicio de la Liga 1 tenga sede en Lima | VIDEO

Todo el mundo se preguntaba si Ricardo Gareca iba a tomar el vuelo humanitario hacía Argentina. Pues bien, el seleccionador de Perú confirmó que viajará a su país para ver a su familia luego de estar varios meses sin verla por estar en cuarentena en nuestro país. El entrenador habló de todo con Líbero TV en una entrevista exclusiva.

Entre los temas que habló Ricardo Gareca, esta el regreso de la Liga 1, futuro de Christian Cueva y las convocatorias de Gianluca Lapadula, Percy Prado y Jean Pierre Rhyner.

Reinicio de la Liga 1

"Resta ahora el inicio de los entrenamientos, sea en grupal e individual. Ahora se espera que arranca en un plazo de 15 días"

"La expectativa era que esta primera semana de junio se comenzará a entrenar. Pero hay que tener en cuenta los procedimientos. Lo importante es que los jugadores vuelvan a entrenar. Uno está más entusiasmado con el regreso"

"Han evaluado y llegaron a esa conclusión (se juegue en Lima). Aparentemente tomaron la decisión correcta de hacerlo en Lima porque tienen todas las garantías más que nada por la salud, campos, me imagino que fue por eso"

"Lamentablemente a la gente de regiones le hubiera gustado ver a sus equipos, pero ellos (FPF y el Gobierno) decidieron por Lima por el tema de la salud. Me imagino que debe ser por eso, yo no tengo conocimiento"

Sobre su viaje a Argentina

"Transcurrido el tiempo que transcurrió, y dicho lo del presidente de 15 días de inicio de entrenamientos y el torneo en 30 días, creemos que nosotros vamos a aprovechar todo este tiempo siguiendo todo desde el hogar desde Buenos Aires"

Christian Cueva

"El hecho que no haya renovado no significa que no haya estado activo en Pachuca, ahora queda ir viendo en que equipo pueda jugar"

"Ojala que se le de esa oportunidad, Boca es un grande a nivel mundial. Él maneja sus ofertas, es un jugador conocido a nivel mundial"

"Él tiene que tener continuidad y establecerse, no porque vuelva a Perú se tengan que menospreciar, Alianza Lima es un grande. El tiene expectativas que no regresar al país, por lo menos esa es su versión"

Cristian Benavente

"Cristian (Benavente) tuvo una continuidad importante en el Charleroi y le valió para que regrese a la selección. Luego de una serie de decisiones, no fue lo indicado para lo que él necesita. Luego fue a Egipto y fue por algo personal, económica. Luego a Francia donde le costó tener continuidad"

Lapadula, Rhyner y Percy Prado

"En la medida que estén habilitados por la FIFA, no le damos importancia. Si no reúnen esas condiciones, no es momento de hablar de ese tema. El único que tiene condiciones es Prado. Lapadula como Rhyner, no están en la posibilidad"

"Tapia tiene una ventaja sobre el resto, tiene pasaporte comunitario. Puede ir a cualquier parte de Europa. Seguramente irá a una liga europea"

Universitario crisis

"estamos hablando de un grande, junto con Alianza, los dos más grandes de Perú, junto con Cristal. Universitario tiene una historia grande. Solo queda ver la posibilidad que se arregle todo, la tranquilidad de quienes estén al frente y todas esas cosas que perturban que no le da estabilidad"

"La selección no puede entrenar antes que las instituciones. Primero se tienen que activar los clubes, no tiene sentido que estemos entrenando. Primero se tiene que reactivar el fútbol local"

"Está muy bien (Jefferson Farfán), comenzando a entrenador, está totalmente normal"

"Si me voy, seguiré en cuarentena. La promesa que hice yo es que mientras esto perdure, no me voy a afeitar. Hasta ahora estoy cumpliendo"

Entrevista Ricardo Gareca en vivo

El entrenador argentino cumple cuarentena en su casa, pero está dentro de la lista de personas que aguardan obtener un asiento en los vuelos humanitarios. Gareca ya dejó en claro que, de no haber proyección para un posible retorno de los entrenamientos en un corto plazo, volvería a Argentina. ¿Qué decidirá?





Además, ayer Agustín Lozano, presidente de la FPF, habló sobre la decisión de que el Torneo Apertura se juegue únicamente en Lima. ¿Qué posición tendrá Ricardo Gareca al respecto?



Cabe recordar que Ricardo Gareca ha estado teniendo contacto con los seleccionados a través de diferentes videollamadas. ¿Hablará sobre la planificación de cara al posible regreso de las Eliminatorias en setiembre?



No se pierda la entrevista en vivo de Líbero TV a Gareca desde las 11.45 a través de Facebook y YouTube.