Ricardo Gareca sobre Percy Prado: "Es el único con posibilidades de integrar la Selección Peruana"

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, mantuvo una entrevista exclusiva para el diario Líbero, en medio de la crisis que se vive en el fútbol peruano a causa de la pandemia. Durante la charla se tocaron varios puntos importantes durante la conversación, resaltando las próximas convocatorias de cara a las Eliminatorias Qatar 2022.

Asimismo, se le consultó tres nombres que siguen estando en la órbita para vistan la 'Blanquirroja' durante el próximo proceso clasificatorio que afrontará el técnico argentino .

Jean Pierre Rhyner, Gianluca Lapadula y Percy Prado fueron mencionados en la entrevista, a lo que Ricardo Gareca fue contundente respecto a estos nombres, afirmando que solo el lateral del FC Nantes está en sus planes.

"Hasta el momento de los tres jugadores que vos me hablaste, el único que tiene posibilidades de integrar la selección es Prado, a partir de ahí, de lo que me ha comunicado oficialmente la Federación Peruana. En tanto de Lapadula y Rhyner no me han comunicado nada", sostuvo.

Ante esta revelación, el jugador que milita en la Ligue 1 de Francia podría estar dentro de la nómina de jugadores con miras al inicio de las Eliminatorias Qatar 2022.