Selección Peruana: ‘Rabona’ Vásquez dio más detalles de por qué rechazo años atrás ponerse la ‘Blanquirroja’ [VIDEO]

Han pasado ya 13 años desde que, en Europa, un peruano hacía noticia al ganarse la admiración de muchos tras lograr marcar un gol de rabona. Se trataba de Andrés Vásquez, que en ese momento militaba en el Goteborg de Suecia.

Tras su gran anotación, el volante comenzó a ser seguido por el comando técnico de la Selección Peruana y posteriormente, ‘Chemo’ del Solar viajó al ‘Viejo Continente’ para decirle que forme parte de la ‘Blanquirroja’, que en ese momento estaba disputando las Eliminatorias Sudáfrica 2010.

“Estaba muy interesado en jugar en la Selección Peruana, pero estaba el tema de la corrupción, de Burga, lo de los jugadores y las discotecas. Además, el equipo no marchaba nada bien. Yo elegí en ese momento no aceptar”, expresó Vásquez a Líbero.

Luego, el exjugador del Zúrich, agregó lo siguiente: “Estaba empezando mi carrera en Suiza. ‘Chemo’ se portó muy bien conmigo, no tuvimos problemas. Vino a verme, pero no pude jugar. Hablamos y me invita a jugar en la Selección Peruana”.

‘Rabona’ Vásquez confesó que la convocatorio llegó en un momento complicado para él: “En ese momento ni siquiera tenía un departamento o carro, recién había llegado a Suiza. Decidí adaptarme mejor. Creo que la vida no da para arrepentirse, se trata de aprender y seguir adelante. Por su puesto que me hubiera gustado jugar por Perú”.

Por último, contó que, tras su negación para el amistoso con Costa Rica, no fue tomado más en cuenta por el ese entonces DT de la Selección Peruana. “Le dije a ‘Chemo’ que no estaba bien. No le gustó y de ahí no me llamó más. Seguí jugando, pero no me llamó más. Prácticamente me ‘quemé’ con él”, sentenció Vásquez.

Cabe mencionar que hoy por hoy, el futbolista se encuentra en Lima viendo temas personales. Su último equipo fue el FC Wil de Suiza, donde estuvo hasta inicios del 2017.