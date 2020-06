Ricardo Gareca se confesó con Líbero y contó detalles de Christian Cueva, Percy Prado y Liga 1

Desde que empezó el Estado de Emergencia, Ricardo Gareca buscó trabajar de forma silenciosa intentando hallar los lineamientos para una pronta reactivación del fútbol peruano. Con los protocolos listos para empezar en máximo 15 días, confirmó en una entrevista exclusiva con LÍBERO que aceptó el vuelo humanitario para retornar a su país el sábado aunque no tiene fecha de retorno.



- ¿Qué le parece la aprobación del protocolo para el retorno de la Liga 1?

Muy bien, nosotros teníamos una expectativa de entrenar la primera semana de junio, pero existe procedimientos y normas que se deben respetar, pero cuanto antes comiencen a entrenar es mejor, eso era algo que nos preocupaba, pero estamos muy entusiasmados con la noticia.

- ¿Tomará el vuelo hacia Argentina el sábado con los protocolos claros?

Nuestra preocupación era que el fútbol estaba en la fase 4 del gobierno. Ahora con este comienzo que tomará 40 días como dijo el presidente de la FPF (Agustín Lozano) podemos hacer todos los monitoreos desde Buenos Aires con los chicos que trabajarán en sus clubes.



- ¿Tiene una fecha de regreso a nuestro país?

Eso dependerá de cómo vayan los acontecimientos en ese tiempo. Estaré en contacto permanente y a partir de ahí resolveré cuando es el momento adecuado en regresar. Veremos que se habiliten las líneas aéreas para retornar con toda la tranquilidad.

- ¿Qué le falta a Benavente para ser indispensable?

Tuvo una continuidad importante en Charleroi alcanzando un buen rendimiento, pero con unas decisiones personales a veces uno puede tener un beneficio, pero no es lo indicativa cuando se fue a Egipto y no era una Liga para el nivel que había mostrado. Ahora en Nantes está volviendo a retomar por esa línea y eso es importante..



- ¿Qué le parece la llegada de Tapia a Celta?

Tiene una ventaja con el resto al tener pasaporte comunitario, él luchó mucho por obtener ese documento y su intención es llegar a una Liga europea importante, eso es bueno y saludable para su carrera.



- ¿Qué reflexión le merece lo que sucede con Universitario y sus administraciones?

Es un grande del fútbol peruano junto con Alianza Lima por historia. Ojalá se pueda arreglar de una vez para beneficio de sus hinchas y jugadores. Todas las cosas que le sucede perturban para su mayor crecimiento.



- ¿Tenía planificado entrenar en Videna con los jugadores del medio local?

La selección no puede entrenar antes que las instituciones al ser una consecuencia de ellos, primero se deben reactivar todos los equipos como corresponde y luego nosotros tomar los jugadores para beneficio de la selección..

- ¿Había posibilidad de repatriar algunos del medio extranjero que no tenían actividad?.

Sería meternos en problemas y no había la logística, ellos necesitan entrenar con sus respectivos equipos. La mayoría está empezando entrenar en Europa. Brasil ya debe comenzar en estas semanas..



- ¿Siente que la presión de usted y Oblitas hizo que se adelante los entrenamientos?

Somos partes interesadas. No significa que nos den atributos especiales ni nada por el estilo, pero más allá de los protocolos y cuando comience el campeonato. El futbolista tiene como herramienta su cuerpo y no puede estar demasiado tiempo parado. Yo no digo que comience el el campeonato, sino que puedan entrenar como las distintas disciplinas deportivas que existen en el país..



- ¿El fin de semana tendrá nuevo look?

La promesa que hice fue que mientras que esta pandemia perdure no me iba a afeitar y la estoy cumpliendo, aún en la crítica la estoy cumpliendo (risas).