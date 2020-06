Claudio Techera: "Se perdió un montón de tiempo para encontrar al reemplazo de Paolo Guerrero" | ENTREVISTA

El uruguayo Claudio Techera radica en nuestro país desde hace muchos años. Para ser preciso desde el 2008 cuando era técnico en Juan Aurich y luego Melgar en el 2019. También fue asistente de Aníbal 'Maño' Ruiz en San Martín en el 2010.

Por todos los años vividos en nuestro país Claudio Techera conoce la problemática del fútbol peruano y su opinión es valorada. En esta oportunidad el entrenador uruguayo charló con LÍBERO y habló de varios temas planteados como quién será el sucesor de Paolo Guerrero en la Selección Peruana, la presión de Ricardo Gareca para el reinicio de la Liga 1 2020, entre otros.

¿Qué le parece el visto bueno del Gobierno peruano para el reinicio de La Liga 1 2020?

Los pueblos deben tener algo de diversión. Seguimos viviendo en la antigua Roma donde España es el circo y distrae al pueblo. Yo creo que habían otras prioridades. El fútbol es la pasión que encierra a toda la gente y que el Gobierno pensó que podía ser una anestesia para sobrellevar todo este momento, pero pienso como Gregorio Pérez que es apresurado la vuelta del fútbol.

¿Y lo que dijo Gareca sobre la reactivación del fútbol?

Sin dudas Ricardo está velando por sus intereses y de la selección, pero apresurar las cosas no te lleva por un buen camino. A mi me parece que por la fragilidad y la infraestructura del fútbol peruano es muy complicado cumplir con los protocolos. Y si Ricardo lo hizo porque pasa el tiempo, el fútbol parado, se vienen las fechas de Eliminatorias y no va a tener sus herramientas, a sus jugadores principales.

¿Hacemos mal en copiarnos de otras ligas?

Indudablemente. No queramos copiar lo que hacen en Europa. Es otra realidad, muy distinta y lo que vivimos en Perú que es una crisis muy delicada.

¿Pensó en alguna vez devolverse a Uruguay con su familia en estos tiempos de pandemia?

No, la verdad que no pese a que me llamaron de la embajada de Uruguay para ofrecerme un vuelo humanitario, pero me siento muy bien acá con mi familia.

En Uruguay no hubo la obligación del aislamiento social obligatorio. ¿Por qué en Perú sí?

Dio un buen resultado hasta ahora en Uruguay. Acá no, hay que pensar que la vacuna se llama distanciamiento social e higiene. Esperamos que eso empiece a cambiar y la gente razone.

¿Por qué ya no lo vemos dirigiendo en el fútbol peruano?

Decidí darle otro rumbo y calidad a mi vida, a mi tranquilidad. Hace dos años inicié un proyecto en el club Hebraica, soy coordinador de todo el fútbol y me siento muy feliz, sin presiones, competimos en torneos internacionales, me siento muy valorado y también le he dado prioridad a otros negocios particulares. Tengo algunas ofertas, agradezco pero ahorita me siento muy tranquilo.

¿Cree que la selección peruana podría ser competitiva en Eliminatorias si solo apuesta por jugadores del torneo local?

Para nada. Ha quedado demostrado que Perú fue competitivo cuando tuvo a los jugadores del exterior. No veo a seleccionables en el torneo local y sí es así Perú sería la selección que más sufriría en Sudamérica. Hasta Bolivia y Venezuela estarían mejor.

¿Qué vamos a hacer cuando Paolo Guerrero no sea el 9 de la selección?

Sin respuestas. Se ha perdido un montón de tiempo en encontrar un reemplazo mientras estuvo Guerrero y Pizarro. Se ha probado con un montón de jugadores y nada. Yo se que en todo los países siempre aparece alguien, pero va a pasar mucho tiempo aquí en Perú.

¿Tiene conocimiento de la deuda millonaria de la "U"?

Algo catastrófico y delincuencial lo que pasó con la "U". No puede ser que un club de fútbol haya sido saqueada como pasó en la "U" y que no haya un solo responsable. Los socios deben tener sus responsabilidades también y dejemos de lado a los hinchas

En Alianza vemos problemas de indisciplinas. ¿Por qué no se contrató bien este 2020?

Acá es conocido el rendimiento y disciplina de los jugadores que están. Si hay algo en que no se puede caer es en el seguimiento al jugador tanto sea en el rendimiento y vida personal. Acá no entendemos que las personas no cambian, nosotros somos los queremos que cambien pero no es así. Por ejemplo conocemos a nuestra esposa cuando era actriz de cine y a la semana queramos que ya no sea actriz sino empleada de nuestra casa y cocinera. No queramos cambiar a la gente, contratemos jugadores que sepamos a que nos atenemos. Si contrato a una persona indisciplinada, entonces hay que manejarnos con una persona indisciplinada.