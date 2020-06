Jefferson Farfán volvió a ‘burlarse’ de Diego Penny por sus bloopers [VIDEO]

Una vez más, Jefferson Farfán agarró de punto a Diego Penny. En un directo en Instagram que hizo el jugador de Lokomotiv con su amigo del alma, Roberto Guizasola, quienes no pararon de lanzar duras bromas sobre el ahora arquero de la San Martín.

“Tú entras a Internet y pones ‘blooper’ en el buscador y te sale Diego Penny. Qué abusivo. Puro ‘blooper’ nomás es ese flaco”, dijo Jefferson Farfán en conversación en vivo con Roberto Guizasola en la red social menciona.

Por su parte, ‘Cucurucho’ Guizasola señaló que a Penny lo vacunó varias veces, pero en la final del torneo peruano atajó de todo. “Está muy figura. Lo conocemos de toda la vida. En un partido, le metí como tres goles. Eso sí, el día que jugamos la final con Alianza Lima, lo vi por primera vez tapando de todo”, replicó el exfutbolista.

La primera vez que Farfán troleo a Penny también fue en un en vivo con el 9 de la Selección Peruana, pero el arquero peruano salió a responderle con picante frase. “¿Mazamorra yo? Jefferson Farfán es el jugador que más goles me hizo en menores, eso no lo puedo negar. Pero lo que no cuenta es que en las inferiores yo gané más títulos que él. Cuando yo estaba en la categoría '84, Sporting Cristal campeonó 5 veces y Alianza Lima con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero apenas en una o dos oportunidades. Eso es algo que no quiere Jefferson contar porque no le conviene", dijo el golero a Líbero.

Farfán no es el único que bromea a Diego Penny

Hace unas semanas atrás, Penny fue blanco de las bromas de Luis Advíncula. El lateral derecho señaló en un directo en Instagram que "Diego tiene esos días que es crack, que es Benji Price, y también tiene esos días que no trae las manos".