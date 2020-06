Gabriel Costa descartó su regreso al fútbol peruano: "Quiero cumplir mi contrato con Colo Colo"

La difícil situación que atraviesa Gabriel Costa en territorio chileno alimentaron los rumores de su posible vuelta al fútbol peruano. En propias palabras de 'Gabi' se conoció que el Colo Colo, equipo donde milita, no le está pagando.

"Sí, es verdad, no me están pagando. ¿Por qué? Ni yo sé cuál es el problema (...) Tampoco me están pagando el arriendo y ese dinero sale de mi bolsillo. Está dura la situación.", confesó Costa al diario El Mercurio.

Ahora, Gabriel Costa decidió terminar con los rumores y aseveró que no tiene planeado irse del Colo Colo."Quiero cumplir mi contrato con Colo Colo. Estoy cómodo y feliz acá. Si me llega una oferta mejor la tomaré", explicó Costa al programa El Cristal con que te miro.

De igual manera, Costa Heredia, quien consiguió su convocatoria a la selección peruana tras el mundial de Rusia 2018, agregó que "hay problemas con algunos documentos, pero, es un tema que se puede solucionar"

¿Colo Colo venderá a Costa?

De acuerdo al portal En Cancha, Colo Colo se encuentra evaluando la continuidad de Gabriel Costa. La directiva del 'Cacique' tendría pensado prestar al uruguayo-peruano.

"Algunos, prácticamente no han visto acción este año. Fue el refuerzo en el que más dinero gastó Colo Colo el año pasado, pero aún está lejos de demostrar lo hecho en Alianza Lima. La salida de Mario Salas, quien lo pidió, le puede jugar en contra y el “Cacique” ya piensa en que podría venderlo. Solo registra dos partidos en el Campeonato y 20 minutos en Copa Libertadores, con cero anotación", indicó el mencionado medio chileno.

A tener en cuenta...

Colo Colo decidió acogerse a la Ley de Protección del Empleo por falta de ingresos económicas durante la paralización del balompié chileno.