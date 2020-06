Fernando Morientes sobre Pizarro: "Es un jugador mítico y no verlo en el Mundial llamó la atención" [VIDEO]

La participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018 despertó el interés de todo el territorio nacional y, pese a que no se avanzó de la fase de grupos, el simple hecho de volver a ver la bandera 'Blanquirroja' en la máxima cita del fútbol significó un orgullo para todos los aficionados.

Sin embargo, la no presencia de Claudio Pizarro en la 'Bicolor' despertó un gran debate que se mantiene hasta la actualidad. En ese sentido, Líbero le hizo llegar la consulta a Fernando Morientes, exfutbolista de Real Madrid y la selección española.

"Es un jugador mítico de Perú y es verdad que no verle a lo mejor en un evento tan importante llama la atención. Lo que pasa es que desconozco los motivos por los que no fue convocado y tampoco puedo opinar mucho", comenzó diciendo el ahora Embajador de LaLiga española.

"Yo te puedo decir, personalmente, he ido a mundiales y otras veces no he acudido, y seguramente el jugador en ese instante no se encuentra en el mejor momento o el cuerpo técnico piensa que hay otros que lo pueden hacerlo mejor, pero sí, cuanto menos llama un poco la atención", sentenció Fernando Morientes en una conferencia sobre la reanudación del fútbol español.

Claudio Pizarro confesó en varias oportunidades que fue difícil para él aceptar el hecho de no decir presente en Rusia 2018, y que le tomó tiempo asimilarlo. Ahora solamente se enfoca en salvar la categoría con Werder Bremen en Alemania.