Claudio Pizarro confirmó que cumplió cuarentena porque su hija dio positivo a COVID-19

Claudio Pizarro aún no juega tras el reinicio de la Bundesliga. El popular Pizarrinha sufrió una lesión muscular días antes del primer encuentro del Werder Bremen. "El atacante contrajo una lesión muscular en el muslo durante el entrenamiento. El delantero no estará disponible para los blancos verdes durante varias semanas", informaron los 'Lagartos' mediante sus redes sociales.

Luego, se conoció que un familiar cercano de Claudio Pizarro dio positivo al nuevo coronavirus. Según el diario alemán Bild, el veterano artillero fue puesto en cuarentena doméstica por precaución durante dos semanas.

Wegen eines positiven #Corona-Tets einer Person aus dem persönlichen Umfeld, begibt sich ein #Werder-Profi in zweiwöchige Quarantäne. Der Spieler selbst ist negativ getestet.



👉 https://t.co/L0oZH9Dyz1 pic.twitter.com/V2ad7wAH7x — SV Werder Bremen (@werderbremen) May 15, 2020

Ahora, Pizarro Bosio reapareció y confirmó que su hija estuvo enferma por la pandemia que ataca al mundo entero. "Con lo que decías del coronavirus, mi familia se hizo un test, mi hija salió positivo, pero débil, es decir, que estaba al principio de la enfermedad, nunca tuvo síntomas y toda mi familia dio negativo", indicó a ESPN.

Si bien la situación no pasó a mayores, el 'Bombardero de los Andes' manifestó que él y su familia hicieron aislamiento social por 14 días. "Tuvimos que hacer cuarentena, 14 días en casa y de eso no podíamos liberarnos, pero fue así. Después de 5 días mi hija volvió a hacerse el test y le dio negativo, no tuvo síntomas, por ese lado tranquilo", agregó Pizarro.

En tanto, Claudio Pizarro también se refirió sobre su estado físico de cara a su reaparición con el Werder Bremen en la Bundesliga. El futbolista de 41 años espera "estar en el banco de suplentes el fin de semana".

"Estoy tranquilo. Físicamente todavía no estoy al 100%, vengo de estar preparado 3 semanas y media, estoy apretando un poco las cosas porque quedan 4 partidos y algo quiero jugar. Entonces no voy a llegar bien al fin de semana, pero estoy bien", sostuvo Pizarro en diálogo con ESPN.

A tomar en cuenta...

Werder Bremen buscará la victoria este domingo ante el Paderborn para salir de la zona de descenso directo.