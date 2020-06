Christian Cueva y un sueño: una segunda oportunidad en Sao Paulo

La cuarentena por el COVID-19 ha hecho posible que varios futbolistas hagan un recuento de su carrera futbolística mediante los directos de Instagram y, en algunos casos, una reconciliación entre dos que se dieron mucho durante hace un par de años.

Hablamos de Christian Cueva y Sao Paulo. Un jugador que supo brillar con la camiseta de uno de los más grandes de Brasil, un club que le dio la mítica "10" a dicho futbolista pero cuya relación se fue deteriorando con el correr del tiempo y acabó tras el Mundial Rusia 2018 cuando el Krasnodar pagó lo que pedía el 'Tricolor' por el volante peruano.

Ahora bien, 'Tricolor News' (portal que hace una amplia cobertura entorno al Sao Paulo) contactó a Christian Cueva, el trujillano recordó una de las mejores etapas de su carrera y tiró un deseo: volver a vestir la camiseta tricolor del club brasileño.

"Me gustaría. Cualquier jugador quisiera regresar a Sao Paulo, por la oportunidad que me dio, por cómo se sentía mi familia en la ciudad y por la forma en que los fanáticos me apoyaron", expresó Cueva en Instagram.

En ese sentido, el "8" de la Selección Peruana recalcó de superar lo logrado entre 2016 y 2018. “Ojalá pudiese tener una segunda oportunidad allá. Eso significa dar más de lo que di en la primera, pero eso solo Dios lo sabe y solo el tiempo lo dirá. Esperemos lo que Dios quiere para mí, veamos si Sao Paulo volverá a pensar en mí”, puntualizó.

Christian Cueva fue un pedido expreso de Edgardo Bauza tras los enfrentamientos entre Sao Paulo y Toluca en la Copa Libertadores 2016. El trujillano firmó antes de la Copa América Centenario, se ganó la camiseta 10 un semestre después, pero posteriormente no pudo dar el salto de calidad que apuntaba tras su auspicioso arranque con la camiseta tricolor.

Ahora bien, Cueva se encuentra renovado, con la carta en su poder y con el objetivo de ofrecer el mejor fútbol de su carrera. Sao Paulo le dará la chance que tanto aspira o todo quedará en apenas un deseo. La pelota en la cancha del 'Tricolor'.

Los números de Christian Cueva en Sao Paulo

El volante trujillano ofreció los mejores números de su carrera con Sao Paulo entre 2016 y 2018: anotó 20 goles y dio 19 asistencias en 87 partidos.