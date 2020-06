Cristian Benavente volverá al Pyramids tras finalizar préstamo con Nantes

No va más. A poco de cumplir un año en el fútbol de Francia, Cristian Benavente no seguirá en Nantes luego que el club decidiera no renovar el préstamo con el futbolista nacional que culmina a finales de junio.

Y es que el Nantes publicó una lista de 28 futbolistas para iniciar nuevamente con los trabajos tras la pandemia del coronavirus donde no fue incluido el nombre de Benavente. Por ello, el ‘Chaval’ tendrá que volver al Pyramids de Egipto, club dueño de su pase luego del 30 de junio.

Esta nómina emitida por Nantes dio a conocer a los jugadores que serán parte del regreso a los trabajos del club. Estas incluyen la toma de muestras contra el coronavirus, trabajos individuales y posteriormente el regreso a los trabajos con el plantel completo.

Rendez-vous demain 👊 — FC Nantes (@FCNantes) June 15, 2020