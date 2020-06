Edison Flores y Raúl Ruidíaz dieron sus impresiones sobre el reinicio de la MLS

A pesar de la dura crisis del coronavirus que azotó todo Estados Unidos, la MLS anuncio su esperado regresó el próximo 8 de julio con un renovado formato y con una sede única en el complejo de ESPN ubicado nada más y nada menos que en Disney World en la ciudad de Orlando.

Esta es sin duda una gran noticia para Ricardo Gareca, pues Pedro Gallese (Orlando City), Andy Polo (Timbers Portland), Marcos López (San Jose Earthquakes), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Alexander Callens (New York City), Yordy Reyna (Vancouver Whitecaps) y Edison Flores (DC United), quienes son considerados en la Selección Peruana, volverán a las acciones pensando en un posible inicio de las Eliminatorias en septiembre u octubre.

Precisamente, tanto Flores como Ruidíaz se mostraron conformes con este nuevo torneo y señalaron que irán a ganar el mismo con sus respectivos equipos. En el caso del volante del DC United, afirmó que se encuentra muy contento con volver a jugar al fútbol luego de tres meses.

Raul Ruidiaz hace sus primeras declaraciones en exclusiva a @AreaSportsNet sobre las expectativas del Torneo de la #MLS en Orlando, donde se encontrará a sus compañeros de Selección #MLSisBack

“La iniciativa es súper bien de jugar en Orlando. Va ser muy competitivo y van a estar todos los equipos, pero las expectativas son altas para nosotros porque vamos a tratar de llegar lo más lejos posible y ganar el torneo”, expresó el popular ‘Oreja’ Flores.

Por su parte, Ruidíaz también expresó su alegría tras los duros días vividos por el coronavirus. “Estoy muy feliz. Volver después de todo lo que sigue pasando, es una alegría increíble, poder estar de nuevo en lo que más me gusta y me apasiona no tiene precio”, indicó.

“Complicado todo lo que está pasando, pero gracias a dios encontraron un salida rápida para poder volver al fútbol. En lo personal estoy muy bien físicamente. Tenemos un mes de partidos muy intensos con un formato muy interesante y hay que prepararnos muy bien”, sentenció del delantero del Seattle Sounders.