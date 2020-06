Alfredo Brito: "La FPF debe de convocar a elecciones y no ganarse problemas"

El presidente de la liga departamental de la Libertad, Alfredo Brito, declaró que no existe ningún impedimento para que la Federación Peruana de Fútbol convoque a elecciones este año. En caso de no realizarse, la presente directiva se estaría quedando irregularmente.

"No habría ningún motivo para que no se hagan las elecciones. No hacer las elecciones este año quienes estarían en la FPF se quedarían ilegalmente. Por más que no se haya seguido algunos lineamientos, aún hay cinco meses para adecuarse", declaró el directivo para Ovación.

Brito refirió que existe un conflicto con el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) entorno a los estatutos. Recomendó a la FPF no ganarse problemas y llamar a elecciones.

"Hay clubes profesionales, los de segunda división, las departamentales, entre otros. Hay otros países que todavía tampoco han adecuado sus estatutos. Tenemos que tener en cuenta que hay un conflicto en el TAS por los estatutos. Lo que debe hacer la FPF es convocar a elecciones y no ganarse problemas", agregó.

Según el dirigente, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) llevará a cabo sus respectivas elecciones. Y siendo el máximo ente en el fútbol, esto facilita para que la FPF haga lo propio.

"Siendo FIFA el órgano superior realizará elecciones, por qué no lo puede hacer la FPF. Van a quedarse irregularmente ante Registros Públicos ante la ley peruana, estarían ilegalmente ante la ley del Perú. Hay cuatro países que no han adecuado sus estatutos y aún así realizaron elecciones. Los que se encuentren habilitados podrán votar y los otros no. Quedan cinco meses por delante, no se puede buscar un pretexto de esa naturaleza", detalló.