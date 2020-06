Giovane Élber cree que Paolo Guerrero pudo haber superado a Claudio Pizarro [VIDEO]

El ex jugador de Bayern Múnich y tercer goleador histórico extranjero en la Bundesliga, Giovane Élber, se manifestó acerca de Paolo Guerrero, con quien compartió vestuario en el cuadro bávaro durante los inicios del 'Depredador'.

Para el ex atacante brasileño, y actual embajador de Bayern Múnich, Guerrero tomó una decisión muy apresurada al haber decidido, en su momento, migrar hacia Hamburgo ante las pocas oportunidades que obtuvo en el Allianz Arena.

Según Giovane Élber, el actual futbolista del Inter de Porto Alegre, era muy jovencito y ello le pasó factura al momento de elegir entre permanecer en Bayern Múnich y Hamburgo, club a donde finalmente recaló, pero no pudo asentarse.

"Para mí, Paolo pudo haber hecho mucho más. Era jovencito (cuando estaba en Bayern). Entrenaba con nosotros. Paraba con Claudio y su representante. Tenía que tener un poco de paciencia para jugar en Bayern Múnich ya que todos los jugadores que están allí son de selección", declaró Élber para RPP.

El otrora delantero de la 'canarinha' refirió que Guerrero ya quería jugar y ocupar el puesto de Claudio Pizarro. No supo entender que tenía que esperar su oportunidad. "Eso no entendió. Quería jugar como Claudio. Se pasó para Hamburgo donde no la pasó bien y luego vino a Brasil", agregó.

Para Élber, si el capitán de la selección peruana se hubiese quedado en Alemania, era muy probable queda pueda haber obtenido un nombre igual o incluso mayor que Claudio Pizarro. "Si se hubiese quedado en Alemania, hubiese logrado tener un nombre igual o mayor que Claudio en Europa", detalló.

Giovane Élber jugó en Bayern Múnich durante las temporadas 1997 hasta 2003. Coincidió con Paolo Guerrero en su último año, ya que el 'Depredador' fue ascendido al primer equipo en esa temporada y se mantuvo hasta 2005/06: a la campaña siguiente fue traspasado al Hamburgo.