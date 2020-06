Giovane Élber reveló conversación con Claudio Pizarro tras haberlo superado como goleador histórico

Claudio Pizarro es sinónimo de éxito en Europa por su destacada trayectoria deportiva. No es para menos, ya que, el popular Bombardero de los Andes marcó un antes y después en la Bundesliga.

Asimismo, Claudio Pizarro se ganó el cariño de diversos personajes del fútbol mundial. Uno de ellos es Giovane Élber, quien recordó cuando el experimentado artillero peruano lo superó como máximo goleador extranjero del campeonato alemán.

En diálogo con el programa Fútbol como cancha de RPP, Giovane Élber reveló que observó el partido en el cual Claudio Pizarro se convirtió en el máximo goleador extranjero de la Bundesliga. Tras ello, él decidió llamar a su excompañero para felicitarlo.

"Yo cuando he hecho más goles, cuando era el goleador de la Bundesliga dije 'uy estoy muy bien'. Pero se notaba que Claudio se venía con mucha fuerza. Cada año anotaba más goles y se podía esperar que me podía pasar. Así ocurrió. Cuando miré el partido en donde me supera, creo que fui el primero en llamarlo y le dije 'Claudio, así se hace. Muy bien'. Los jugadores sudamericanos que están en Alemania juegan muy bien. Es una excelente persona y eso ha hecho en toda su carrera".

Claudio Pizarro y su relación con Guardiola

Por otro lado, Giovane Élber también se refirió sobre el recordado retorno de Pizarro Bosio al Bayern Múnich (2012-2015). En aquella época, el delantero de 41 años fue dirigido por Pep Guardiola.

"Tenía una gran experiencia en el fútbol alemán. En su traspaso para el Chelsea, se notaba que no estaba agusto en Londres. Poco después volvió a Alemania al Werder Bremen y Bayern. Nunca me dijo nada que pasó con Guardiola. Guardiola sigue hablando muy bien de Claudio.", indicó Élber.

¿Cuándo Claudio Pizarro superó a Giovane Élber?

El 23 de octubre de 2010, Claudio Pizarro vistiendo los colores de Werder Bremen anotó su gol número 134 y se transformó en el extranjero con más goles de la Bundesliga. El Bombardero sostuvo dicho récord durante casi nueva años.