Juan Reynoso sobre Cueva: "Me gustaría tenerlo, pero no es solo una cuestión mía"

Juan Reynoso desde su época como futbolista se ganó un nombre en México y en los últimos años lo viene haciendo como entrenador. El "cabezón" no dudó en referirse a Christian Cueva a quien lo quisiera tener en su equipo, aunque existen muchos factores para que se pueda concretar.

El campeón con Melgar en el 2015 comentó que no solo le gustaría tener a Chrisian Cueva en Puebla bajo su dirección, sino a muchos elementos de la selección peruana, pero esas son decisiones que no solo pasa por él.

"¿Si me gustaría tener a Cueva? Si se dan las condiciones, porque no es solo que quiera Cueva o yo, es una situación contractual de números, pero no solo a él, sino muchos que juegan en la selección peruana", dijo en RPP.

Asimismo explicó las razones por la cual el volante nacional no pudo rendir lo que todos esperaban en su paso por Pachuca a pesar de ser un gran futbolista que mostró gran nivel en la selección.

"Me tocó verlo, pero lamentablemente Christian llegó tarde y acá en el fútbol mexicano te pasa factura si no haces pretemporada, es una verdad absoluta desde mi época de jugador. Si llegas al inicio de la liga y no estás en la semana de la pretemporada, te cuesta mucho entrar en ritmo porque es una liga muy física y de automatismos".

Por último afirmó que otro detonante de su poca participación fue la pandemia que obligó a la paralización del fútbol mexicano. "para su mala suerte se da el tema de la pandemia y no pudo tener más minutos. Las pocas veces que entró, creo que le hizo bien, pero le pasó factura el no haber hecho pretemporada".