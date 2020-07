Roberto Palacios sobre su golazo a Bolivia en 2004: "Un día antes estaba con fiebre" [VIDEO]

Empezar con pie derecho tu participación en una Copa América es menester, pero más aún cuando eres el país anfitrión. Ello le sucedió a la selección peruana un 6 de julio del 2004, donde esquivó la derrota ante Bolivia.

Aquel compromiso la 'Bicolor', dirigida por Paulo Auturoi, empezó dos goles abajo y no pudo llegar a la paridad hasta el epílogo de la mano de Roberto Palacios, quien realizó una genial acción personal antes de sacar un "misil" para desatar la locura en el Estadio Nacional.

El 'Chorri', 16 años después de uno de sus mejores goles con la selección peruana, confiesa a Líbero que no estaba del todo bien. "Antes de entrar a la cancha era lo que yo vivía un día antes porque estuve un poco complicado con fiebre. A la vez me llama el 'Profesor' Autuori a su cuarto y me dice que yo no iba a arrancar, que quería probar con tres delanteros, y bueno yo le dije que no se preocupara. Al final era él el que decidía. Además, le agradecí que me haya llamado y me haya dicho", confiesa Roberto Palacios.

"Él sabía que yo estaba mal, pero me dijo: ‘¿Vas a poder ir a la banca?’. Yo le dije que a la banca voy de todas maneras, esperando mi oportunidad en el momento que me requiera, y mira cómo pasó todo. Empezamos 0-2 el primer tiempo y yo la verdad que me movía, calentaba, corría para acá, corría para allá, la hinchada que estaba ahí en sur gritando mi nombre, pidiendo que entrara... eso era más motivación para uno, pero transcurrían los minutos y el 'Profe' ni me miraba. Yo estaba desesperado y le decía: ‘Profe, escuche a la hinchada, por favor’", continúa contando el exfutbolista.

Cuando le llegó el momento de ingresar, el 'Chorri' Palacios se topó con un inesperado problema. "Yo calentaba con un chaleco y mi camiseta se la había dado a un utilero, y este se va a no sé dónde a traer no sé qué cosa y yo desesperado por mi camiseta porque el 'Profe' me llamaba para ingresar. No te imaginas como estaba yo... lo quería 'matar'. Al final logró salir del túnel, le arranché mi camiseta y me metí un pique", relata. "Gracias a Dios entro y empatamos el encuentro que iba a ser un desastre, porque imagínate empezar la Copa América en tu casa, debutando contra Bolivia y perderlo, no pues. No había manera", agrega.

Específicamente sobre su golazo, el 'Chorri' recuerda con lujos de detalle cómo se fue dando. "Tú vas pensando cómo se te va creando el espacio, entonces cuando me viene la pelota la paro. Me viene uno (rival) y le hago el 'sombrerito' para poder quedar frente al arco, y de ahí me dio tiempo para acomodarme hacia mi pierna izquierda. Salió un golazo y la verdad que contento porque mi familia estaba ahí. Estaban tristes porque no había arrancado, pero les dije que no se preocupen porque yo iba a entrar y le cambiaba la cara al partido. Y así fue", contó a Líbero.

"Lo único que quería era correr hacia occidente baja donde estaba mi madre, mi familia y siempre he sido de celebrar con ellos en ese lugar, pero (Jefferson) Farfán no me dejó porque me jaló, me tumbaron y la verdad que fue un momento lindo. El 2-2, cómo la hinchada gritó, ver a las tribunas saltar de alegría y, es más, a la misma banca. Feliz porque le daba al menos una alegría a la hinchada. A perder, empatar al menos nos dio una alegría", precisó Roberto Palacios.

¿Fue uno de sus mejores goles con la selección peruana? "De hecho que sí. Ha sido un lindo gol, importante también. Muy, muy importante para lo que nos estábamos jugando en esa Copa América en casa. Fue muy bonito y a mucha gente le ha gustado también. Me siento contento y orgulloso", respondió.

¿Cómo le fue a Perú en la Copa América del 2004?

En aquella edición la selección peruana clasificó a los cuartos de final como segundo del Grupo A producto de una victoria y dos empates. En dicha instancia enfrentó a Argentina, que se quedó con la victoria gracias a un tiro libre de Carlos Tévez.