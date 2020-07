Sergio Peña: "No ir a un Mundial a cualquier jugador lo frustra"

El mediocampista del FC Emmen, Sergio Peña, indicó que fue un duro golpe el no haber asistido al Mundial de Rusia 2018 con la selección peruana. El volante fue requerido por Ricardo Gareca durante las Eliminatorias, sin embargo, decidió desafectarlo de la lista de 23 seleccionados.

Para el ex jugador de Alianza Lima, es un saldo pendiente que debe cobrarse. Es por ello que ha indicado que siempre se pondrá a disposición del 'Tigre' con miras a las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

"Sí. Sin duda. Se podría decir que es una deuda (el no haber ido al mundial). Yo siempre quiero estar en la selección. Cuando volví, volví más fuerte aún. Volví ya viendo pasado lo más difícil a un jugador", exclamó Peña en entrevista a ESPN.

Peña afirmó que su objetivo no solo es clasificar para Qatar 2022 sino ser consecuente y seguir yendo a la cita más importante del 'Deporte Rey'. "No ir a un mundial a cualquier jugador lo frustra, lo desmotiva mucho, pero yo ya lo pasé. Fue una etapa en donde pude revertir y sin duda mi objetivo es no solo jugar el mundial que viene sino los que vienen", detalló.

Sergio Peña se convirtió en uno de los jugadores peruanos en el exterior que alcanzó una importante continuidad. Junto a Luis Abram en Vélez, Peña ha demostrado haberse acoplado perfectamente al régimen europeo e incluso se vocea su posible llegada al Feyenoord en la próxima temporada.

"En el fútbol uno tiene que aprovechar los buenos momentos. Espero que siempre tenga buena aceptación, protagonismo donde esté. Le tengo mucho cariño al club (FC Emmen), a la ciudad, pero no me conformo. Siempre quiero cosas más importantes. Llegar a equipos que quizás vayan aumentando el nivel. Jugar Champions, Europa League", concluyó.