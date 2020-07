¿Por qué la selección peruana de 'Tim' no rindió en España 82? [VIDEO]

Uno de los entrenadores más recordados de la selección peruana es –sin duda alguna– Elba de Pádua Lima, también conocido como 'Tim'. El brasileño, que falleció un 7 de julio de 1984, fue el artífice de la segunda clasificación consecutiva de la 'Bicolor' a una Copa del Mundo.

Bajo su mando, selección peruana dijo presente en España 82 luego de una sensacional clasificatoria y amistosos de preparación que llenaron de ilusión hasta al más escéptico aficionado. Incluso se venció a la poderosa Francia de Michel Platini en el mismísimo Parque de los Príncipes.

Sin embargo, no siempre un buen pasado reciente asegura el éxito en el futuro. Aquella participación nacional no fue la mejor de todas, ya que no se avanzó de la primera ronda. ¿Qué sucedió?

Los duchos de aquella época aseguran que la seguidilla de partidos previos a la cita mundialista y la polémica convocatoria de Teófilo Cubillas, que había participado poco del proceso eliminatorio, habrían jugado una mala pasada a 'Tim'.

Cabe recordar que la selección peruana, antes de España 82, disputó encuentros en Sudamérica, Estados Unidos, África y Europa. La "maratón" empezó en marzo de ese año y terminó en mayo.

"Los dirigentes de la FPF, que en su mayoría eran de Alianza (Lima), convencieron a 'Tim' para que convoque a Cubillas porque pensaron que iba ser goleador y que con su presencia los rivales iban tener cierto temor. Se le convocó y dijeron que iba ser suplente, al final fue titular. Uribe fue el gran perjudicado. Yo me opuse a eso. Cubillas rompió el grupo", dijo en su momento Germán Leguía.

Esas dos situaciones habrían terminado por repercutir en el desempeño de la 'Blanquirroja', que registró dos empates ante Camerún (0-0) e Italia (1-1), y una dolorosa derrota a manos de Polonia (5-1). Igualmente, lo hecho por 'Tim' al frente de la selección será siempre recordado.