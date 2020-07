Ricardo Gareca mantiene un sueño: “Me gustaría ser campeón del mundo"

Ricardo Gareca se ha convertido en un referente del fútbol sudamericano tras conseguir lo que parecía imposible con la selección peruana: clasificar a un Mundial luego de 36 años y llegar a una final de Copa América tras 44. Por ello, distintas selecciones y clubes de esta parte del mundo mostraron interés en contar con el argentino, que por suerte extendió su contrato con la 'Bicolor' hasta fines del 2021.

Pero fuera del gran trabajo realizado por el 'Tigre' en el seleccionado nacional, este aún mantiene metas y sueños pendientes. Por ejemplo, durante una reciente entrevista con el programa Super Deportivo Radio, afirmó que ser campeón del mundo es un fuerte deseo.

“Me gustaría ser campeón del mundo, pero más que todo porque estuve cerca de poder serlo. Igual que la Copa Libertadores. Son cosas que estuve tan cerca de lograr que uno lo desea mucho más que a otras cosas. Me gustaría que algún momento se pudiera concretar”, señaló.

“Es tan difícil llegar a una final de Copa Libertadores y ni hablar de ser campeón del mundo. Son sueños muy altos, que en algún momento de mi carrera estuve cerca, pero no sé si Dios me dará esa oportunidad de nuevo. Solo sé que hay que trabajar mucho para intentar volver a vivir esa oportunidad”, sentenció.

Como se recuerda, en 1985 Ricardo Gareca convirtió el ansiado gol de la clasificación de Argentina al Mundial México 86 empatando con Perú 2-2. Sin embargo, Carlos Salvador Bilardo sorpresivamente lo dejó fuera de la lista de jugadores convocados, que posteriormente fueron campeones de la mano de Diego Maradona.

Por ello, el propio 'Tigre' afirma que no se siente parte de ese grupo que fue campeón en México 86 debido a que las eliminatorias y el Mundial fueron dos torneos distintos. “Yo no puedo sentirme partícipe de la obtención del Mundial porque era otro grupo. Si me puso contento por Ruggeri, Burruchaga, Giusti, Pumpido, que fueron como hermanos, pero no me sentí parte porque fue una etapa diferente.”, finalizó.