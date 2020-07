Thomas Müller y David Alaba despidieron a Claudio Pizarro tras su retiro del fútbol [FOTOS]

Se rinden ante él. Luego de 21 años de exitosa carrera, Claudio Pizarro le dijo adiós al fútbol profesional tras el último partido del Werder Bremen. El cuadro lagarto logró mantener su lugar en la Bundesliga tras empatar a dos frente al Heidenheim sin que el Bombardero pueda tener minutos durante el cotejo.

Tras el final del partido y con el objetivo logrado, El Bombardero recibió decenas de muestras de cariño desde distintas partes del mundo. Hinchas, periodistas y cualquier personal ligada al fútbol dedicó sentidos mensajes tras el retiro del delantero nacional.

Ahora, dos excompañeros de Claudio Pizarro en el Bayern Múnich como David Alaba y Thomas Müller utilizaron sus redes sociales para despedir a nuestro compatriota con sentidos mensajes. En el caso del lateral austriaco, este afirmó que a pesar de su retiro Pizarro no dejará de ser una leyenda.

You can't retire from being a legend. All the best @pizarrinha ! pic.twitter.com/bjoOcnEYgF

“No puedes retirarte de ser una leyenda. Todo lo mejor Claudio Pizarro”, expresó en su cuenta de Twitter junto a una foto de ambos jugando por Bayern. Mientras que el campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 le deseó todo lo mejor al delantero nacional tras esta nueva etapa en su vida.

“Todo lo mejor para la próxima parte de tu vida, Claudio Pizarro. ¡Tu carrera futbolística fue fantástica! Fue un placer jugar contigo”, expresó. Por otro lado, otro ex Bayern Múnich que compartió vestuario con El Bombardero fue el brasileño nacionalizado español, Thiago Alcántara.

All the best for the next part of your life, @pizarrinha 👍🏌️‍♂️🌞Your football career was fantastic! 👏 It was a pleasure to play with you. 😃 #TimeToSayGoodbye #ClaudioPizarro #legend #friend https://t.co/Dw2qXn4l28