Ricardo Gareca: "Me gustaría tomar un café con Guardiola y solamente lo escucharía”

Ricardo Gareca se ha convertido en uno de los entrenadores más admirados de esta parte del mundo. El estratega argentino clasificó a la selección peruana a un Mundial luego de 36 años y llegó a una final de Copa América tras 44 años. Además, le devolvió ese estilo de juego tan característico del combinado nacional con los agregados del fútbol moderno.

Pero a pesar de su trabajo realizado en la 'Bicolor', Gareca afirmó admirar a otros entrenadores con los cuales le gustaría compartir un café y charlar sobre este apasionado deporte. Pep Guardiola es uno de estos técnicos con quien el 'Tigre' espera poder compartir conceptos y vivencias durante su carrera en el fútbol.

“Me gustaría tomar un café con Guardiola y solamente lo escucharía. Después le preguntaría algunas cuestiones que tienen que ver con la conducción, manejo, la parte táctica que son cosas que a nosotros nos interesan. Con Bielsa también me gustaría tener una charla. Después tuve charlas con Menotti, Bianchi, Basile, Simeone y compañía”, expresó en conversación con Super Deportivo Radio de Argentina.

El 'Flaco' también volvió a mostrar su admiración por Paolo Guerreo, pieza clave en la selección peruana. “Tengo un "9" que me gusta. Tuve la suerte de llegar a Perú y encontrarme con un "9" de los que me gustan. Muchas veces uno cuando llega a un club/selección tiene que adaptarse, inventarlo o fabricarlo. Siento admiración por él, porque reúne muchas de las cualidades que yo pretendo de un delantero”, señaló.

Respecto al futbolista peruano, Ricardo Gareca afirmó que este le enseñó a ser mejor persona debido a su predisposición mostrada en el día a día. El ex entrenador de Vélez Sarsfield también agradeció el apoyo de Juan Carlos Oblitas durante los momentos más complicados en la selección peruana.

“El jugador peruano me enseñó a mejorar como persona. Me enseñó a tener más paciencia, a tomarme más tiempo y a adaptarme a las circunstancias. Uno no modifica su personalidad, puede modificar su carácter de acuerdo a las vivencias que nos tocan vivir. Creo que también modifique mi carácter”, finalizó.