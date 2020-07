Christian Ramos sobre Claudio Pizarro: "Él se mataba en la Selección Peruana” [VIDEO]

El último lunes el Werder Bremen logró salvar la categoría al empatar 2-2 con el Heidenheim. Sin embargo, aquella noticia quedó a un lado tras hacerse oficial que Claudio Pizarro se retiraba del fútbol a sus 41 años.

Lo que se venía comentando desde hace meses se dio en Alemania. Pizarro tomó la decisión de colgar los chimpunes tras un paso exitoso en tierras teutones en donde logró ganar varias veces la Bundesliga y la Copa de Alemania.

Tras su retirada deportiva, muchos jugadores y exjugadores no dudaron en enviarle emotivas palabras y agradecerle todas sus enseñanzas. En la Selección Peruana no fueron ajenos y también lo despidieron.

Uno de los futbolistas de la ‘Blanquirroja’ que estuvo en Rusia 2018 contó que Claudio Pizarro siempre se dio íntegro por la Selección Peruana y que demostró que era un gran líder al preocuparse por el equipo.

“Lo tuve de compañero, es un tipazo. Es una persona súper honorable, muy buen compañero, un buen líder fuera y dentro del campo. Un sector de la prensa decía que Pizarro era un mal líder y que hasta armaba el equipo”, declaró Christian Ramos en Movistar Deportes.

Luego, el exdefensor de la Selección Peruana agregó lo siguiente: “Ibas al vestuario y ves que no es así. Todo lo contrario. Yo lo veía en el banco y decía que no puede ser que no le vaya bien en la selección. Él se mataba, era delantero y también trataba de defender. La presión lo mataba”.

Ramos también lamentó las críticas hacia Pizarro. “Siempre a él le echaron la culpa porque le fue bien en Alemania y en la selección no. Me da mucha pena ese tema, pero los que lo conocemos sabemos que es un tipazo, un jugadorazo y un líder dentro y fuera de la cancha”, puntualizó el jugador de la Universidad César Vallejo.

Por último, el exjugador de Universitario contó que Claudio Pizarro no era un capitán que le gustara hablar con insultos: “Él no era de put…, más era de hablarlo en el campo o en el vestuario. Era distinto. Si te veía mal, se acercaba y te hablaba”.