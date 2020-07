Acasiete confirmó ‘bronca’ con Farfán: “A veces lo apretaba en los entrenamientos” [VIDEO]

Durante esta pandemia, las transmisiones de Instagram de Jefferson Farfán se volvieron una tendencia no solo por la alegría de las mismas sino por las vivencias que contaba. Por ejemplo, durante una conversación con Luis Advíncula el delantero de Lokomotiv reveló haber tenido un altercado con Santiago Acasiete en su paso por la Selección Peruana.

Ahora, el propio exdefensor nacional reveló nuevos detalles de esta bronca durante la segunda parte de la entrevista exclusiva con ‘Balón Parado’, podcast del Grupo La República. El zaguero que pasó por Cienciano, Almería y otros, afirmó que todo se dio por la convivencia normal de los entrenamientos.

“La historia es real porque yo tenía mucho tiempo viviendo en España. Tenía que hablar algunas cosas para que me entiendan porque me decían que hablaba muy rápido. Entonces cuando llegué a la selección un día Jefferson me molestó con lo del acento y nada más”, detallo.

“Éramos jóvenes y ni caso le hacía. En los entrenamientos yo lo apretaba a veces, a pesar que era rápido yo sabía dónde ir. Era un buen chico y me alegra que le haya ido bien en Europa. Si hay bromas yo tengo demasiada correa, siempre con respeto, pero en la cancha yo devolvía”, sentenció.

Santiago Acasiete y su reflexión sobre la carrera de Claudio Pizarro

Santiago Acasiete no solo habló de su carrera durante la entrevista con ‘Balón Parado’, sino también de la exitosa carrera de Claudio Pizarro quien anunció esta semana su retiro definitivo de la actividad profesional. El exzaguero afirmó que la carrera del ‘Bombardero’ fue muy exitosa y tildó de mediocres a los que lo critican.

“(La gente) no lo pasa porque no quiere aceptar y hablan de la selección. Creo que Pizarro dio todo lo que tenía que dar, las cosas no le fueron bien pero a todos les pasa y en su equipo ha destacado. Todo su proceso hay que valorarlo. No es que hizo gol allá y no acá en Perú. Hay que valorar todo y hay que darse cuenta. La gente que lo critica son los mediocres”, sentenció.