Ni CR7 ni Messi: Santiago Acasiete reveló los dos únicos intercambios de camiseta que hizo en la liga española [VIDEO]

El ex defensor de la selección peruana, Santiago Acasiete, se animó a revelar una particular anécdota durante su paso por la liga española. Es usual que un jugador intercambie su camiseta con uno del equipo rival debido al grado de amistad, confianza y admiración.

Y eso fue lo que ocurrió en el 'Santi'. El ex futbolista de Cienciano fue entrevistado en Balón Parado y reveló haber sido un jugador que no le gustaba intercambiar camisetas. Hizo dos excepciones a su regla: intercambió camiseta con Thierry Henry y Diego Forlán.

Acasiete señaló que sentía una admiración especial de Thierry Henry y que eso nace desde que empezó a jugar profesionalmente al fútbol en el Perú. Llegado al Almería, pudo enfrentar al campeón del mundo en Francia 1998 cuando este se encontraba en Barcelona.

"Enfrentar a Henry era muy especial. Cuando estaba en Perú, era muy fan de él. Tuve la oportunidad de marcarlo cuando va al Barcelona. Lo disfruté muchísimo. Él es el único al que le cambié la camiseta. Ustedes mirarán, pero bueno no podrán porque no se los voy a mostrar (risas) mi cuarto de colección, solo tengo de dos jugadores a quienes me he enfrentado: Thierry Henry y el de Diego Forlán", reveló a Balón Parado.

En el caso del 'Cachavacha', refirió que se le ocurrió pedirle la camiseta debido a la amistad que se había generado cuando ambos se enfrentaron en en duelos de Eliminatoria con la selección peruana y uruguaya.

"El de Forlán porque existe una amistad por lo que nos hemos enfrentado en la selección, pero Henry sí en España. No soy mucho de cambiar camisetas, pero si a Henry lo tenía en lo más alto. Más aún que esté en el Barcelona, enfrentarlo. Era maravilloso", agregó.

Finalmente, Acasiete acotó que tuvo la posibilidad de pedir un intercambio de camiseta con figuras de renombre. No se arrepiente de ello, por el contrario, se siente satisfecho de haber vivido una de las mejores experiencias en su carrera.

"En el (Real) Madrid a Raúl no le pedí. A Benzema tampoco. A muchos jugadores que pasaron en esos años por ahí (refiriéndose al club). A van Nistelrooy, Huntelaar, Zlatan que estaba en el Barza. Lo he pasado muy bien. A pesar de que perdía los partidos, lo he disfrutado", concluyó.