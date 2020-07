Claudio Pizarro retiro: Néstor Bonillo habló sobre el homenaje al delantero

Claudio Pizarro dejó el fútbol, lo hizo en medio de homenajes y halagos. El delantero hizo historia con la camiseta del Werder Bremen y Bayern Múnich. Rompió récords en la Bundesliga y es catalogado como uno de los jugadores peruanos más exitosos en los últimos tiempos. La FPF no descartó realizar un reconocimiento al 'Bombardero de los Andes' por su compromiso con la Selección Peruana.

Néstor Bonillo, el preparador físico de la bicolor, habló sobre la trayectoria de Claudio Pizarro y destacó su profesionalismo para mantenerse en lo más alto del fútbol mundial. Sobre el homenaje que piensa realizar la FPF al delantero por su trayectoria con la Selección Peruana, indicó que no habló sobre el tema.

"No he charlado nada respecto a un homenaje. Me imagino que hay gente que verá ese tema. Acerca de él creo que se ha retirado en el mejor nivel del fútbol mundial. Tiene el nivel de profesionalismo que necesita el jugador peruano", indicó Bonillo al programa Fútbol como cancha.

Como se recuerda, el 'Bombardero de los Andes' indicó que no habló con la Federación Peruana de Fútbol para recibir un homenaje, pero si se llegan a dar las condiciones estaría dispuesto a conversar con el máximo ente del fútbol peruano. Claudio Pizarro confirmó que su partido de despedida se realizará en Alemania.

Sobre los jugadores que participarán en este partido, Pizarro señaló que aún no sabe, pero si invitará a jugadores peruanos. El delantero hizo historia con Bayern Múnich y Werder Bremen. Ambos equipos mostraron su deseo de seguir contando con el atacante para que pueda cumplir una labor administrativa.