Néstor Bonillo sobre el regreso de Jefferson Farfán al fútbol tras al COVID-19: "No me sorprende"

El preparador físico de la selección peruana, Néstor Bonillo, saludó el regreso de Jefferson Farfán a la actividad deportiva con la camiseta del Lokomotiv. El delantero contrajo el virus del COVID-19, sin embargo, su fortaleza y cuidados permitieron que pueda superar el inconveniente.

Ya con esa antesala, Farfán fue considerado para jugar ante el UFA por la Premier League de Rusia. Inició en la banca de suplentes, pero ingresó a los 70 minutos de juego. A falta de nueve minutos de que termine el duelo, la 'Foca' hizo su aparición y anotó el gol del empate.

La alegría invadió a todos con el regreso triunfal de Farfán a los terrenos de juego. Desde Perú, el comando técnico de Ricardo Gareca no fue ajeno a ello. "No me sorprende el buen regreso de Jefferson Farfán", exclamó Néstor Bonillo en entrevista con RPP.

"Es un jugador con condiciones excepcionales y sé todo lo que ha trabajado para recuperarse. Desde el punto de vista funcional está perfecto", agregó el preparador físico de la 'Bicolor' quien ya elabora un plan con miras al inicio de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

"No fue una sorpresa para nosotros que la FIFA y Conmebol decidan que se jueguen las Eliminatorias en octubre. En mi caso yo estaba convencido de que iba a ser en ese mes", detalló.

De momento, se desconoce si Jefferson Farfán continuará en Rusia. Hace un par de meses, informaciones de dicho país indicaban que sería utilizado como moneda de cambio en una posible transferencia. No obstante, el ex delantero de Alianza Lima se empeña en recuperar su nivel y es por ello que ha cosechado una serie de elogios en su retorno.

"Quizás puedas tener una lesión dura, una enfermedad que te limite y adversidades que el camino te pone. Obstáculos, contratiempos todos los tendremos, pero nuestra actitud y fortaleza mental será la que nos cargue y nos lleve por el camino de nunca rendirnos y seguir adelante", exclamó en su cuenta oficial de Instagram.