FIFA confirma la hora peruana para ver los partidos del Mundial Qatar 2022

El Mundial Qatar 2022 ya se empieza a vivir en todo el planeta. La FIFA confirmó hoy miércoles 15 de julio de 2020 las fechas y horarios en los que se jugarán los 64 partidos certamen en el todos peruanos esperamos la presencia de la Selección Peruana.

El moderno estadio Al Bayt, ubicado en la ciudad de Jor y con capacidad para 60,000 personas, será el escenario que albergará el partido inaugural del torneo el lunes 21 de noviembre de 2022.

La ceremonia de clausura, prevista para el domingo 18 de diciembre de 2022, tendrá como lugar de juego el estadio Lusail, ubicado en la ciudad del mismo nombre, un coloso en construcción con capacidad para 80 mil personas.

Más partidos por día en fase de grupos

De acuerdo al calendario de partidos elaborado por FIFA, el Mundial Qatar 2022 contempla el desarrollo de cuatro partidos por día en la fase de grupos. Esta etapa durará exactamente 12 días.

La razón por la que se jugarán más partidos por día en la fase de grupos es porque el próximo mundial durará 28 días y no 32 como habitualmente duraron los últimos torneos en los que participaron 32 selecciones.

Según los horarios para Perú establecidos por FIFA, los choques de la fase de ocho grupos se jugarán a las 5.00 a.m., 8.00 a.m., 11.00 a.m. y 2.00 p.m. La diferencia horaria entre nuestro país y Qatar para esas fechas será de 8 horas.

Cabe precisar que cuando se jugó el Mundial Rusia 2018, la diferencia horaria entre Lima y Moscú era también de 8 horas, solo que en esa oportunidad no se jugaron partidos en la madrugada de Perú.

La ilusión de todos los hinchas de la rojiblanca es que la seleccion peruana dirigida por Ricardo Gareca logré su clasificación en las Eliminatorias que arrancan en octubre y pueda estar presente en Qatar 2022.

Horario del Mundial Qatar 2022 (hora peruana)

Horario partido inaugural: 5:00 a.m.

Horarios fase de grupos: 5:00 a.m., 8.00 a.m., 11.00 a.m. y 2.00 p.m.

Horarios octavos y cuartos de final: 10.00 a.m. y 2.00 p.m.

Horarios semifinales: 2.00 p.m.

Horario partido tercer lugar: 10.00 a.m.

Horario partido final: 10.00 a.m.

