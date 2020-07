Selección peruana: ¿Jeisson Martínez está en los planes de Gareca?

La habilitación de Jean Pierre Rhyner para jugar por la selección peruana, amplió el universo de jugadores convocables de Ricardo Gareca y podría sumarse uno más a la lista: El delantero de 25 años Jeisson Martínez, quien juega en el Fuenlabrada de LaLiga Smartbank.

Martínez ha hecho toda su carrera en España, paseando su fútbol en los clubes Rayo Majadahonda, Real Murcia y Fuenlabrada. Es un '9' de área rápido y con buena definición. Sin embargo, en las últimas cuatro temporadas solo ha marcado 16 goles en 95 partidos jugados.

"Sueño con vestir la camiseta de la selección"

En entrevista con LÍBERO el pasado 6 de junio, Jeisson confesó que todavía no ha tenido comunicación con el comando técnico del "Tigre" y tampoco con la Gerencia de Selecciones. “No he tenido ningún contacto con la Selección Peruana. Siempre he tenido el sueño desde pequeño que es vestir la camiseta, pero nadie se ha comunicado conmigo hasta el día de hoy”, afirmó.

LÍBERO también se comunicó con fuentes de la Blanquirroja y nos señalaron que el futbolista del Fuenlabrada, por ahora, no está en los planes de Ricardo Gareca para las Eliminatorias Qatar 2022 que empezarán en octubre.

"Gareca no ha pedido información de Martínez"

"El hecho que un jugador milite en el extranjero no significa que tiene la convocatoria asegurada. En el Perú hay una moda o tendencia de pedir jugadores a la selección cuando hacen goles o tienen un buen partido, hay que analizar otras cosas, están equivocados. Ricardo no hay pedido información de Martínez", nos dijeron en Videna.

Si Jeisson Martínez quiere tener un espacio en la selección peruana, debe seguir anotando goles en España. El Fuenlabrada lucha por entrar a la zona de play off para soñar con el ascenso a LaLiga Santander de las grandes estrellas. SI su equipo llega a la primera división, su nivel de exposición crecerá.

Actualmente, Ricardo Gareca cuenta con varios delanteros "foráneos": Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Raúl Ruidíaz, André Carrillo, Andy Polo, Paolo Hurtado, entre otros. En la Liga 1 Movistar sigue de cerca los movimientos de Alexander Succar y Beto Da Silva. Hay alternativas, Jeisson la tiene difícil, pero no imposible.