Estadio Nacional, la preocupación que tendrá Ricardo Gareca durante el reinicio de la Liga 1 2020

Si bien el reinicio de la Liga 1 2020 es un gran avance para el fútbol peruano luego de la paralización por la pandemia del Coronavirus, Ricardo Gareca comenzó a preocuparse por la utilización del Estadio Nacional para los partidos del torneo.

La razón es obvia. El “Tigre” Ricardo Gareca que se cuide el gramado del primer escenario del país y, de esta manera, pueda llegar en óptimas condiciones al arranque de las Eliminatorias Sudamericanas, postergadas para octubre por Conmebol.

Como se sabe, la Liga 1 dio a conocer la programación de la fecha 7 del Apertura y son tres los encuentros que se disputarán en el Nacional: Universitario vs Cantolao (viernes 7 de agosto), Cienciano vs Atlético Grau y Alianza Lima vs Binacional (sábado 9 de agosto).

En los próximos días, Ricardo Gareca y su comando técnico tendrán una reunión con la presidencia de la FPF y autoridades de la Liga 1 para realizar un mejor plan de cuidado de la cancha del estadio, y así la selección peruana no se vea afectada.

Otras noticias de la selección

La próxima semana será clave para el futuro de Christian Cueva. Estudiantes La Plata y Sao Paulo son las opciones más cercanas para su fichaje.

Por último, a partir del 15 de setiembre las autoridades de Conmebol visitarán las sedes de los partidos de las Eliminatorias con el propósito de finiquitar los detalles del arranque del certamen internacional.