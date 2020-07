Jean Pierre Rhyner sobre la Selección Peruana: "Estoy preparado para ser convocado"

Jean Pierre Rhyner fue habilitado por la FIFA para ser convocado por Ricardo Gareca y defender la camiseta de la Selección Peruana. El defensor del Cádiz de España renunció a la Selección de Suiza y solo podrá jugar por la bicolor. Mostrando su alegría por cumplir su sueño, el futbolista de nacionalidad suiza contó los pormenores de su decisión.

A pesar de jugar por Suiza, en categoría juvenil, Rhyner contó que siempre siguió los partidos de la Selección Peruana y cada vez que visitaba a nuestro país aprovechaba para participar en las 'Pichangas' con sus amigos del barrio. El defensor se siente preparado para recibir el llamado de Ricardo Gareca.

"Ahora por fin puedo decir que estoy preparado para ser convocado a la selección de Perú, fue un largo tiempo, mucho papeleo con la FIFA y estoy muy feliz", explicó Rhyner a ESPN FC.

"Todo empezó cuando me querían convocar en los amistosos contra Alemania y Holanda aquí en Europa y me comentaron que faltaban unos papeles de la FIFA y eso fue hace años. Y ahí empezamos a hacer los papeles con la FIFA y últimamente, gracias a mi agente que me ayudó mucho con el trabajo, estuvimos en contacto con la FPF y todo salió bien", agregó.

A pesar de crecer en Suiza, el futbolista de Cádiz reconoció que su sueño es defender la escuadra nacional y siguió de cerca la participación de la bicolor en el Mundial Rusia 2018.

"Yo tengo familia en Perú. Cuando yo estaba pequeño, mis tíos que venían a Suiza me enseñaban el fútbol, jugaba mucho con ellos. Luego fui a visitar a Perú bastante y ahí en el barrio jugando con los chicos, con mis amigos, desde pequeño en la calle jugando, y así siguiendo a la selección en todos los partidos, en el Mundial, siempre", expresó.