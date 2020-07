Edison Flores habló sobre delicada situación que viven sus abuelos a causa del coronavirus [VIDEO]

El último domingo, el pade de Edison Flores, acusó de no mandar ayuda a sus abuelos, quienes padecen las causas del coronavirus. Sin embargo, el jugador del DC United de la MLS descartó esta versión mediante un comunicado de prensa.

La Asesoría y Gestión Responsable de Futbolistas (AGREF), agencia que maneja a Edison Flores, emitió un comunicado en su cuenta oficial de Twitter en representación del jugador: respondió sobre lo mencionado en el reportaje del programa deportivo Teledeportes.

"Sobre el reportaje emitido hoy en Teledeportes de Panamericana Televisión, en donse expone abiertamente un tema bastante delicado que involucra al futbolista Edison Flores. Edison ha decidido no pronunciarse sobre este tema, pero vemos adecuado aclarar los siguientes puntos a la opinión pública", inicia la misiva.

En dicho informe, se indica que el jugador de la selección peruana no ha mantenido ni mantiene contacto con su padre, Carlos Flores, a pesar de que su abuela paterna (de 88 años) se encuentra delicada de salud a causa del coronavirus.

"¿Si me he comunicado con Edison? No. No se comunica. "Supongo que sabrá (el estado de salud de la abuela), pero quizás no podrá (...) Él mantiene relación con sus primos", expresó Carlos Flores, padre del volante del D.C. United.

En la carta, AGREF confirma lo mencionado por el padre del 'Orejas', no obstante, agregan también que desde el momento que el ex jugador de Universitario tomó conocimiento sobre el delicado estado de salud de su abuela, empezó a hacer las respectivas diligencias para enviarle su ayuda.

"Edison Flores no tiene contacto con su padre Carlos Flores. Cuando el pasado viernes 24 de julio le llegó la información sobre el estado de salud de sus abuelos a través de un familiar, Edison inició las gestiones necesarias para hacer llegar la ayuda requerida", determinan.

Como se recuerda, Edison Flores mantiene una relación no tan cercana con su padre. Problemas estrictamente familiares lo alejaron y según lo expresado en el comunicado, así como en el reportaje televisivo, se mantiene la diferencia.