"Por temas económicos": 'Chemo' revela detalle que impidió que Christian Cueva llegue a Universitario

El entrenador de la Universidad César Vallejo, 'Chemo' del Solar, recordó las intenciones que tuvo con Christian Cueva para que este se convierta en refuerzo de Universitario en la temporada 2014, cuando era estratega de los 'cremas'.

Por aquel entonces, 'Aladino' no había podido alcanzar una importante regularidad en el Rayo Vallecano y es por ello que buscaba un nuevo horizonte donde pueda asentarse: la 'U', por recomendación de 'Chemo', apareció como alternativa.

"Cuando yo estaba de entrenador en 2014, si más no recuerdo ingresé a la 'U' en marzo, lo llamé a Christian (Cueva). Hablé con él. Se encontraba en el Rayo Vallecano, pero no jugaba habitualmente en el equipo principal, ya que más andaba con el B", indicó el ex DT de la selección peruana a TV Perú.

"Lo llamé por teléfono. Inclusive hablé con el director deportivo del Rayo que era Felipe Miñambres, ex futbolista que fue mi compañero en Tenerife. Le dije para que me lo prestaran y hablé con Christian para traerlo a la 'U'. Al final no se pudo concretar por los temas económicos que habían en la 'U'. Yo tuve toda la intención de poder traerlo".

Finalmente, Christian Cueva recalaría en Alianza Lima y bajo las órdenes de Guillermo Sanguinetti logró resaltar en el cuadro íntimo. Para la temporada 2015, Ricardo Gareca decidió convocarlo para la Copa América Chile 2015 y tras desarrollar una importante participación en dicho certamen, fue vendido al Toluca de la Liga MX.

Desde entonces, el ex jugador de la Universidad San Martín de Porres se ha mantenido en el exterior, pasando por clubes como Sao Paulo, Krasnodar, Santos y Puebla. De momento, se encuentra sin equipo: espera paciente una nueva oferta.