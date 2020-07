Pedro Aquino: "Me gustaría jugar en PSG o Barcelona"

Pedro Aquino piensa en grande. El jugador de León de la Liga MX confesó que le gustaría dar el salto al "Viejo Continente", pero no a cualquier equipo. La "Fiera" desea vestir los colores de los más poderosos de Francia y España.

"Tengo 1 año más de contrato en León y estoy feliz y contento de estar acá. Si tengo que ir a Europa, me gustaría mucho jugar en Francia o España. Y si tengo que elegir equipo en PSG o Barcelona", señaló a Las Voces del Fútbol.

Aquino también habló de su rendimiento en el cuadro azteca y reveló que el técnico Ignacio Ambriz le ha pedido que juegue de volante mixto, con capacidad para distribuir la pelota e iniciar las jugadas de ataque.

"En León el 'profe' me pide meterme en línea de tres a la hora de salir. Que los balones pasen primero por mí y que no pierda el medio", agregó el ex futbolista de Sporting Cristal.

Finalmente, Aquino opinó de Jean Pierre Rhyner y la habilitación de FIFA para que pueda jugar en la selección peruana. La "Fiera" aseguró que no se va a arrepentir de la decisión tomada porque recordemos que renunció a Suiza.

"Es muy bueno que Rhyner pueda representar a la selección. Va a sentir lo lindo que es ponerse la camisera y no se va a arrepentir", manifestó.