Santiago Ormeño, delantero del Puebla: "Me encantaría jugar por la selección peruana"

Desde México llegó una opción más para el ataque de la selección peruana. Nos referimos a Santiago Ormeño, delantero de 26 años nacido en tierras aztecas, quien es un jugador convocable por tener la doble nacionalidad.

Santiago Ormeño, nieto del exarquero nacional Walter Ormeño, es un artillero que milita en el Puebla, escuadra que está bajo la tutela de Juan Reynoso. El futbolista de padre peruano y madre mexicano antes de regresar a la 'Franja' tuvo un breve paso por Real Garcilaso, ahora Cuso FC, en el segundo semestre de 2019.

"Tengo la doble nacionalidad, ya que mi padre y abuelo son peruanos. Yo fui a jugar a Perú como peruano, toda mi familia paterna es peruana y tengo los colores muy cerca de mí, aunque yo nací en México", señaló Ormeño a "De la tribuna".

En ese sentido, Santiago Ormeño reveló que no descarta la posibilidad de defender los colores del combinado 'Bicolor'. Incluso, el ariete mexicano, que tuvo su formación en la filial del Club América, confesó que le "encantaría jugar" en la selección dirigida por Ricardo Gareca.

"En cuanto a la posibilidad de un llamado a la selección lo evaluaría. Perú es mi país al igual que México y no hay una gran diferencia. Elegir no sería fácil, pero el tiempo acomoda todo y me encantaría jugar en Perú por qué no", agregó.

Santiago Ormeño y su actualidad en México

Santiago Ormeño debutó con gol en la Liga MX temporada 2020, ya que anotó su primer tanto en la Primera División el pasado martes 27 de julio. Al minuto 9, el delantero abrió el marcador ante Mazatlán por la jornada 1 del apertura mexicano.

"El profesor Juan (Reynoso) me agradeció mi esfuerzo y me felicitó por haber podido anotar (..) Le debo mucho (a Juan Reynoso), ya que confía en mí como no lo había hecho ningún otro entrenador y eso se agradece infinitamente", expresó Ormeño tras convertirse en el primer jugador del torneo mexicano en marcar en el estadio Kraken.