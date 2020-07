Oblitas: "Lapadula es italiano, no es elegible para la selección peruana"

Gianluca Lapadula es figura en el Lecce de Italia gracias a sus goles. La novela de su posible convocatoria a la selección peruana suma un capítulo más cada vez que el delantero de 30 años confirma su romance con las redes en la Serie A.

LÍBERO dialogó hace unas semanas con Juan Carlos Oblitas sobre los jugadores Percy Prado, Jean Pierre Rhyner y Gianluca Lapadula. El Director Deportivo de la Federación Peruana de Fútbol explicó los casos de cada uno y sus posibilidades de ser llamados por Ricardo Gareca.

"El caso de Lapadula no hablemos porque es italiano, no podemos estar todo el tiempo tocando lo mismo. Lapadula es italiano, no es elegible para jugar por la selección. Prado estaba dentro de los posibles llamados para estas Eliminatorias y no era para las Eliminatorias, era muy posible para la Copa América que se iba a jugar en Colombia y Argentina. Prado es un chico distinto, es peruano y puede jugar por Perú sin problemas.

Jean Pierre Rhyner ha tenido que hacer una serie de papeleos ante la Federación Suiza, Consulados, Cancillerías e inclusive hasta en FIFA para que pueda ser declarado elegible. Él ya tiene los papeles como peruano y FIFA debe determinar si es elegible, después de eso ya depende de Ricardo si lo llama o no lo llama a la selección. Son casos diferentes", nos dijo el "Ciego" antes de la habilitación de FIFA al jugador del Cádiz CF de España.

Hace poco entrevistamos a JC Oblitas en @liberoperu. Preguntamos sobre Rhyner, Prado y Lapadula 👇



"El caso de Lapadula no hablemos porque es italiano, no podemos estar todo el tiempo tocando lo mismo. Lapadula es italiano, no es elegible para jugar por la @SeleccionPeru" pic.twitter.com/rPpGrfJQlW — Marco Giovanni Cabrera 🇵🇪 (@marcogiovannic) July 30, 2020

FIFA evalúa la carta de motivación

Juan Carlos Oblitas fue muy claro sobre Gianluca Lapadula. Sin embargo, el delantero de nacionalidad italiana podría tramitar su DNI peruano (su madre es peruana) y solicitar su cambio de asociación ante FIFA para poder defender los colores de la Blanquirroja.

En el 2016, Ricardo Gareca lo visitó en Italia, pero a las pocas semanas Lapadula aceptó jugar un partido amistoso ante San Marino. La FIFA evalúa temas que van más allá de la burocracia: la carta de motivación. Lapadula ya mostró su voluntad de jugar por Italia y ahora cómo podrá explicar que, tras no haber sido convocado de nuevo por Italia, quiere jugar por Perú.

Lapadula cómo podrá explicar a FIFA que desea jugar por la selección peruana si nunca hizo trámites para obtener la doble nacionalidad por voluntad propia, algo tan sencillo como presentar su solicitud ante el Consulado.

Por ejemplo, Jean Pierre Rhyner tiene sus papeles en regla desde chico, pero FIFA igual le exigía explicar claramente por qué desea jugar por Perú. Si los papeles bastaran, ¿para qué piden eso?. Para FIFA es básico convencerse que la nacionalidad no la saca solo para poder jugar, sino porque hay un arraigo real con el país. En Zúrich saben diferenciar el sentimiento y el oportunismo.