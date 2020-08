Alberto Rodríguez sobre Claudio Pizarro: "Es lamentable que no se le valore"

Alberto Rodríguez es uno de los jugadores que defendió la Selección Peruana en diversas etapas. El 'Mudo' formó parte de aquellos momentos donde la bicolor estaba sumergida en los errores y los resultados eran adversos. El central compartió equipo con Claudio Pizarro y fueron referentes de la escuadra nacional.

El 'Bombardero de los Andes' se retiró del fútbol y los homenajes no tardaron en llegar. En la Bundesliga, Claudio Pizarro ganarse un nombre y dejó en alto el nombre del fútbol peruano. Alberto Rodríguez indicó que el delantero es un referente y lamentó que no valoren al exjugador de Werder Bremen.

"Pizarro es un crack. Es lamentablemente que no se le haya dado el valor. Lo que ha hecho Claudio no lo ha hecho nadie. Si hubiese sacado 1/4 de lo que hizo en los clubes con la selección hubiésemos peleado las eliminatorias, eso no pasó, pero es un profesional a carta cabal. Una excelente persona. Es lamentable que no se le valore", indicó el defensor de Alianza Lima a ESPN FC.

"Si hablan de Perú en el mundo por Claudio o Ñol, ahora Guerrero, pero es lamentable que no se le valore. No hay forma de cambiar eso", agregó Rodríguez, quien pidió a los hinchas de la Selección Peruana comprender el trabajo que realizó Pizarro para dejar en alto el nombre del fútbol nacional.

Como se recuerda, Claudio Pizarro y Alberto Rodríguez formaron parte de las Eliminatorias Sudamericanas para Rusia 2018. El central fue una pieza importante para el equipo de Ricardo Gareca y fue clave para que la bicolor pueda clasificar a la Copa del Mundo.