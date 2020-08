Juan Reynoso: "A mediano plazo me veo como técnico de la selección peruana"

El inicio de la Liga MX sitúa a Juan Reynoso como uno de los mejores entrenadores en el arranque. Sucede que el 'Cabezón' recibió esta calificación debido al buen juego mostrado por Puebla y que se terminó capitalizando en una victoria y empate.

Debutaron ante Mazatlán FC (ex Monarcas Morelia) de visita y sorprendieron al vencerlo por un abultado marcador: 4-1 a favor de los pupilos del estratega nacional. No obstante, no pudieron hacerle frente al poderío de Cruz Azul y apenas igualaron 1-1.

Este desempeño demuestra que la capacidad de Reynoso, quien ya se ha coronado dos veces campeón del fútbol peruano (en 2009 con Universitario y en 2015 con FBC Melgar), está fuera de discusión y ya alcanzado la presencia internacional.

Es por ello que no sorprendió que el ex defensor mencione que uno de sus principales objetivos a mediano plazo es ser entrenador de la selección peruana. Asimismo, refirió que contó con el total respaldo de Ricardo Gareca, actual DT ed la 'Bicolor'.

"A mediano plazo me veo como director técnico de la Selección Peruana. En alguna charla con Ricardo Gareca, él me manifestó que yo podía ser director técnino del equipo. Hay una buena química entre ambos", declaró el estratega de 50 años.

"Me siento como la caperucita roja yendo por la ruta larga, porque si tomas la corta sabes que algo va a pasar", agregó entre risas el entrenador de Puebla haciendo referencia al camino que debió de recorrer para ser DT principal en la Liga MX: previamente había trabajado en menores así como asistente técnico de Enrique 'Ojitos' Meza.