Christian Cueva y las dos opciones que maneja del extranjero

Christian Cueva tendrá una semana clave para definir al club que llegará garantizando un lugar con ritmo futbolístico y no salir de la órbita de la selección. El tiempo para deshojar opciones se acorta y la decisión sobre su futuro entró a la recta final.

Gimnasia de la Plata tiene en agenda a Christian Cueva tras pedido de Diego Armando Maradona quien expresó su deseo de ficharlo por su equipo. El tema económico por el momento es el principal escollo para hacer realidad la opción de estrenarse en el fútbol argentino.

La segunda posibilidad es retornar a Europa ante el interés de Besiktas. El cuadro turco mantuvo un contacto, pero se aguarda que pueda presentar una propuesta formal para tomar una decisión final. Ricardo Gareca espera con ansias el desenlace final para tener en su máximo nivel a Christian Cueva.

Christian Cueva contó contacto con Maradona

El volante de la Seleccion Peruana no quiso entrar en detalles sobre su posible incorporación al cuadro argentino, pero reveló emocionado que Diego Maradona se comunicó con él. Cueva señaló que es una satisfacción recibir la llamada del exjugador de Boca Juniors y nunca pensó vivir esos momentos.

"Sí (me llamó), para todos que te llame una de las grandes figuras que tiene el fútbol es impresionante. Es una satisfacción muy grande. No lo esperé nunca en mi vida. No lo había soñado, pero el fútbol es así. Que te llame Diego es algo grande y motivador para tu persona", contó Cueva a un medio local.