Claudio Pizarro afirma que la selección peruana no es candidata para clasificar al Mundial de Qatar 2022

Cuando se trata de la Selección Peruana, el discurso de Claudio Pizarro fluye sin filtros y en forma de dardos que van directo al corazón de quienes se sienten aludidos. Así como fue crudo en sus sentimientos cuando habló de su exclusión en Rusia 2018, esta vez el "Bombardero de los Andes" soltó un misil cuando le consultaron sobre las posibilidades de la bicolor de llegar al Mundial Qatar 2022.

En una amplia entrevista concedida al portal oficial de la FIFA, el ex delantero del Werder Bremen y Bayern Munich habló en extenso sobre el equipo de Ricardo Gareca y le restó opciones de pelear por uno de los cuatro cupos directos de Conmebol para la próxima Copa del Mundo.

Perú no es candidato

"¿Colocaría a Perú como candidato a un cupo directo? Fríamente no. Pero por el corazón, espero que sí. La eliminatoria es una carrera de larga duración, y muchas cosas pueden pasar. Hoy lo veo difícil, aunque hay que esperar, jugar y reevaluar más adelante. ¡Eso sí, siempre alentando a la selección y esperando que le vaya bien!", señaló "Pizza".

El ex goleador expuso las razones por las cuales no ve a la selección peruana con opciones. "La selección ha crecido mucho en los últimos años, pero hay cosas que me preocupan. Por ejemplo, yo esperaba que varios de los que hicieron una gran eliminatoria y un buen Mundial, evolucionaran a equipos importantes de Europa, y no pasó".

Además de la ausencia de referentes de la bicolor en ligas importantes de Europa, otro tema que preocupa a Claudio Pizarro es la brecha generacional en la bicolor. "Tampoco veo muchos jóvenes que vayan saliendo a ligas europeas, como sí sucedió con varios de los futbolistas de la generación actual que están terminado su carrera. Ellos aportaron una jerarquía que, sin jóvenes que les sigan los pasos, se puede perder, y es un factor muy importante en las eliminatorias".

"Gareca y yo"

En la amplia nota concedida al portal de la FIFA, el nombre de Ricardo Gareca y su decisión de no llevarlo al Mundial Rusia 2018 fueron parte de una charla en la que la sinceridad estuvo de lado del "14".

Sobre el "Tigre", opinó que "le devolvió la identidad al fútbol peruano, la de jugar un fútbol dinámico, al ras del piso, con picardía, con sazón como decimos. Además, devolvió la confianza a jugadores que la habían perdido, y eso hizo que el fútbol peruano vuelva a sus inicios".

Y respecto a su exclusión en la pasada Copa del Mundo, Claudio Pizarro señaló: "Lo dije y no cambiará, resultó una gran decepción no participar del Mundial. Me dolió y dolerá, fue lo único que le faltó a mi carrera. Pero siempre respeté las decisiones de cada entrenador, sabiendo que debía aceptarlas y seguir adelante".