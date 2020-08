Jeisson Martínez sobre la Selección Peruana: “Voy a seguir trabajando para poder lograr ese objetivo”

Jeisson Martínez ha sido sin duda una de las mayores revelaciones del fútbol español al destacar con Fuenlabrada en la última campaña de LaLiga Smartbank. Lamentablemente, el equipo del peruano de 24 años se quedó con la miel en los labios al perder la chance de ascender a la primera división tras su empate en la última fecha ante Deportivo La Coruña.

Sin embargo, Martínez sabe que de repetir las actuaciones que realizo durante la temporada que se fue podría comenzar a ser considerado por Ricardo Gareca para un posible llamado a la Selección Peruana. Por ello, el nacido en Perú afirmó que seguirá trabajando por lograr este objetivo.

“Yo creo que puedo ir, pero eso no depende de mí. Voy a seguir trabajando, esforzándome todo lo que pueda para poder lograr ese objetivo”, expresó. Por otro lado, Jeisson Martínez expresó que por ahora es jugador libre luego que su contrato con Fuenlabrada terminara la semana anterior.

“Mi contrato terminó, ahora estoy libre. Hablé con mi agente, me dijo que esté tranquilo, que me tome una semana para desconectarme, que me olvide de todo y que ya la próxima nos sentaremos a analizar que propuestas tengo. Me gustaría quedarme en España, pero no descarto ningún equipo en Europa. Mi carrera la quiero hacer aquí”, expresó para RPP.

Jeisson Martínez y una lista de jugadores que podrían ser convocados por Ricardo Gareca

Jeisson Martínez es otro de los nombres que vienen siendo observados por el comando técnico de la Selección Peruana con miras a una futura convocatoria. Este se suma a Santiago Ormeño quien es revelación en México, Jean Pierre Rhyner que logró el ascenso en España con Cádiz y Gianluca Lapadula que descendió en la Serie A con Lecce.