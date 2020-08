Padre de Santiago Ormeño: "Quiero que juegue para México, pero sería un honor si lo hace en Perú"

En las últimas semanas, el nombre de Santiago Ormeño ha sonado fuerte, tanto en Perú como en México. Y es que, el delantero de 26 años viene siendo sensación en la Liga MX, donde es una de las principales figuras en el Puebla que es dirigido por el peruano Juan Reynoso.

Santiago Ormeño tiene doble nacionalidad, peruana y mexicana, por lo que, puede ser convocado en ambos países para las Eliminatorias Qatar 2022. Precisamente por este tema, habló el padre del goleador de Puebla, donde inclinó su deseo para que vista los colores del Tri, pero sabe que este sueño no será fácil.

“Yo quiero que Santiago juegue para México, pero lo veo más complicado, ahora, jugar para la Selección Peruana sería un gran honor, mi padre jugó ahí y fue referente del futbol peruano, histórico. A mi hijo se le han combinado las cosas para que puedan suceder estos intereses, pero él está concentrado ahorita en hacer una buena campaña con Puebla y que después se vengan más cosas”, declaró el padre de Santiago Ormeño en una entrevista que concedió para AS México.

Si bien Walter Ormeño sueña con que su hijo sea convocado en México, sabe también que será muy complicado hacerse realidad, pues en estos momentos en Tri cuenta con grandes goleadores en la zona ofensiva, mientras que en Perú, los grandes jugadores y referentes de la Blanquirroja están próximamente a retirarse o juando sus últimos años, tal cual es el caso de Jefferson Farfán con 35 años y Paolo Guerrero con 36.

“Definitivamente, prefiero que juegue con la (selección) de México, pero es más complicado jugar aquí. En Perú, Paolo Guerrero va de salida, no sabemos si llegará al Mundial; La Foca Farfán, lo mismo, acaba de salir del Lokomotiv después de tres años, ya tiene más de 30, es decir, no tienen un delantero joven; acá en México está el boom de Raúl Jiménez, está Macías, porque el Chicharito no creo que vaya a llegar, y alguno otro más, la competencia no estará fácil, pero todo eso es muy prematuro, va la fecha tres, esto va comenzando, habría que tener el ojo puesto en que pueda desarrollar y terminar el torneo con notas positivas y, después, pensar en otra cosa", puntualizó a la fuente mencionada.