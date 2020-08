No se habrían realizado cambios en fixture de Eliminatorias y Perú debuta el 8 de octubre ante Paraguay

Este jueves se realizó una nueva Sesión de Consejo de la Conmebol en la que se tomaron importantes decisiones. Por ejemplo, en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, perderán por Walk Over los equipos que no puedan completar su plantilla por no tener atletas en condiciones.

También aumentó de 30 a 40 la cantidad de atletas que pueden integrar la lista de buena fe de los clubes que participan en sus torneos internacionales y se resolvió introducir cambios en el calendario de la Copa América 2021 con el fin de reducir los viajes entre sedes e incrementar los días de descanso en las fases finales.

Asimismo, los representantes de las asociaciones miembro de Sudamérica debatieron el tema de las Eliminatorias Qatar 2022 y según pudo conocer LÍBERO, hasta el momento no hay cambios en el calendario de la competencia. Es decir, Perú debutará ante Paraguay en Asunción el 8 de octubre y luego el 13 de octubre recibirá a Brasil en el Estadio Nacional de Lima.

El comunicado de Conmebol publicado este jueves no incluye contenido sobre las Eliminatorias Qatar 2022 porque están a la expectativa de lo que pueda decir FIFA. Recordemos que el máximo ente del fútbol mundial es el organizador de las clasificatorias y en las últimas horas cambió el fixture de las Eliminatorias de Asia debido a la pandemia. ¿Hará lo mismo con Sudamérica? De momento, no, todo sigue igual.

Lo que sí ha cambiado es la fecha FIFA de septiembre, la misma que fue pospuesta para enero del 2022 con el objetivo de utilizar esos días para completar las Eliminatorias porque recordemos que el proceso a Qatar debió arrancar en marzo de este año.

Ante este panorama, algunas selecciones se han visto afectadas en su planificación. Por ejemplo, Colombia canceló los entrenamientos programados para septiembre y solo trabajará días antes de debutar ante Venezuela.

En Perú, Ricardo Gareca tiene pensado trabajar en septiembre con los jugadores del medio local en Videna en caso no haya posibilidades de traer a los "extranjeros", pero en la reunión con el presidente Martín Vizcarra el Gobierno se comprometió a apoyar en la gestión del traslado de los futbolistas que juegan afuera. ¿Cambiará de planes el "Tigre"? Veremos.