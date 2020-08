Claudio Pizarro sobre Santiago Ormeño: "Ojalá que se decida por la Selección Peruana" [VIDEO]

La Selección Peruana está a puertas de iniciar un nuevo proceso eliminatorio de la mano de Ricardo Gareca, pero un dolor de cabeza se presentó para el técnico argentino: Paolo Guerrero, goleador y capitán, se lesionó de gravedad. La falta de opciones en el ataque bicolor es evidente y Claudio Pizarro se refirió al tema.

Desde hace unos días, el nombre de Santiago Ormeño viene siendo vinculado con la posibilidad de que juegue por Perú y en México están expectantes por lo que pueda acontecer. Claudio Pizarro, que también supo vestir la camiseta del seleccionado incaico, tuvo una entrevista virtual desde Alemania y aprobó esta opción.

El portal Mediotiempo propuso el tema en cuestión y el exjugador del Bayern Munich respondió claramente. “Escuché que Ormeño porque han comentado que existe la posibilidad de que juegue por Perú. La verdad es que no lo conozco y no lo he visto”, explicó Pizarro. No obstante, eso no impidió su venia.

“Por aquí se ve poco el fútbol mexicano y también lo sigo poco, pero es obvio que cualquier jugador que pueda aportar a la Selección Peruana sería muy importante. Ojalá que Ormeño pueda tomar la decisión de finalmente ir a Perú”, explicó el ya retirado jugador. Si aporta al equipo, sería bienvenido.

¿Santiago Ormeño puede ser convocado por Perú?

Si bien Santiago Ormeño nació en México, tiene la posibilidad de defender a la ‘Blanquirroja’. El delantero tiene doble nacionalidad, por padre peruano y madre mexicana, además de contar con DNI de Perú, el cual tramitó durante el 2019, cuando fue a jugar al Real Garcilaso, ahora Cusco FC.

¿Cómo juega Santiago Ormeño?

Las características físicas de Santiago Ormeño han hecho que sea comparado con Paolo Guerrero, aunque tiene menor cualidades con el balón en los pies. A sus 26 años, recién logró continuidad y desde 2018 sumó 8 partidos en la Liga MX, la mitad de ellos desde julio. Los tres goles anotados desde hace casi un mes han despertado mayor interés en los hinchas de Puebla y de Perú.