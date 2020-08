Edison Flores será operado tras confirmarse fracturas faciales y conmoción cerebral

Edison Flores, volante peruano que milita en el DC United de la MLS, se someterá a una cirugía luego de confirmarse múltiples fracturas faciales y una conmoción cerebral, lesiones producidas hace algunos días en un partido ante el New England Revolution.

Según un comunicado del propio club estadounidense, el futbolista será sometido a una cirugía plástica para reparar las múltiples fracturas faciales que sufrió, la cual estará a cargo del doctor especialista Stephen B. Baker.

Durante la comunicación oficial se reveló también que el peruano sufrió una conmoción cerebral, por lo que cumplirá todos los protocolos de atención correspondientes para una total mejoría.

We wish you a speedy recovery | Esperamos que te recuperes pronto @edisonflores135

