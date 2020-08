Raziel García: “Puedo aportar toque y la pelota al piso en la Selección Peruana”

Ricardo Gareca dio a conocer este viernes la convocatoria de 19 jugadores a la Selección Peruana que entrenarán durante la próxima semana en las instalaciones de Videna. El entrenador argentino llamó por primera vez al combinado nacional a once futbolistas, teniendo como principales sorpresas la inclusión de Rodrigo Vilca, Aldair Rodríguez y Raziel García.

Por ello, LÍBERO conversó en exclusiva con el jugador de César Vallejo, Raziel García, quien expresó su alegría tras volver a ser llamado al combinado patrio. Como se recuerda, el volante de ataque integró la selección sub-20 de Daniel Ahmed en 2013 con la que casi clasifica al mundial de la categoría.

“Me siento feliz, con mi familia cerca, me felicitaron. Tenemos un grupo de WhatsApp con ellos y me hicieron llegar sus saludos. Estoy muy feliz de volver a una selección después de varios años y tengo que seguir trabajando para seguir siendo considerado”, expresó.

Por otro lado, el jugador ‘poeta’ dejó en claro que le gustaría jugar en posiciones de ataque ya que no se siente cómodo haciendo labores defensivas. “Ahorita estoy jugando de extremo por la izquierda en Vallejo y me gustaría jugar ahí en la selección. Porque me siento más cómodo sin hacer el recorrido, ya que lo mío es ir más al ataque”, agregó.

Además, afirmó que puede aportar con buen fútbol a la Selección Peruana durante estos microciclos en la Videna: “Puedo aportar el toque, poner la pelota al piso y mantener mi personalidad para demostrar lo que puedo dar en la selección”.

No obstante, el nuevo convocado a la selección nacional aseguró que todavía no conversa ni con su entrenador José Guillermo de Solar, ni con el técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca tras la conferencia de prensa de este viernes.

“Aún no hablé con el profe (Del Solar), pero seguro mañana (sábado) conversaremos y me felicitará por el llamado. Tampoco hablé con Ricardo Gareca, solo me enteré de la convocatoria por la conferencia, pero seguramente el martes podremos hablar mejor”, sentenció.

Es necesario precisar que los 19 jugadores convocados este viernes por el entrenador argentino trabajarán desde el martes 1 de septiembre hasta el sábado 5. Estas sesiones de entrenamiento podrían ayudar a Ricardo Gareca a considerar dentro del grupo principal de la Selección Peruana a estos jugadores convocados.