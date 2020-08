William Chiroque reveló que perdió contacto con Ricardo Gareca tras extraviar su celular

Escuchar el nombre de William Chiroque es sinónimo de velocidad y gambeta. El extremo brilló con las camisetas de Alianza Atlético de Sullana, Sporting Cristal y Juan Aurich, pero también lo supo hacer con la 'mica' de la selección peruana.

'Periquito' fue una de las principales atracciones que tuvo Sergio Markarián en la Copa América Argentina 2011. El 'Mago' confió en las cualidades del entonces futbolista de 32 años y no terminó defraudado: fue figura junto a Paolo Guerrero.

Terminado el proceso del estratega uruguayo, la FPF contrató los servicios de Ricardo Gareca. El 'Tigre' recibió la responsabilidad de conformar un nuevo plantel para el proyecto rumbo a Rusia 2018: el argentino bosquejaba a tener algunos 'fusiles' de Markarián.

Uno de ellos era Chiroque, quien en conversación con La República, reveló que sostuvo conversaciones con el estratega 'che'. Su buen desempeño no pasó desapercibido y estuvo cerca de recibir el llamado para la selección.

"(¿Si tuve contacto con Ricardo Gareca?) Sí, hablé con el profesor. Cuando estuve en La Bocana, salí dos veces jugador del partido. Me llamaron para poder integrar la selección pero tuve una lesión media complicada que me retiró prácticamente del fútbol. Y no volví más", reveló.

El haber perdido su celular, agenda y el no uso de las redes sociales agravó su intento de querer comunicarse con personas cercanas a la Videna. No obstante, refirió que recientemente ha logrado conversar con Christian Cueva.

"Tenía números de casi todos, pero perdí mi celular y mi agenda. No soy de usar redes sociales. Hace un par de meses hablé con ‘Cuevita’ (Christian Cueva), pero con jugadores de ahora (selección) poco", agregó.

William Chiroque | Juan Aurich frustró su pase al exterior

El buen desempeño que coronó William Chiroque con la selección peruana en la Copa América 2011 atrajo las miradas de clubes del exterior, entre ellos, equipos de la liga chilena y argentina. ¿Por qué no llegó a migrar?

'Periquito' detalló que fue Juan Aurich quien impidió ello. Según sus declaraciones a La República, el presidente de dicha institución en aquel momento, Edwin Oviedo, evitó que esto sucediera: pidió un alto monto para realizar el traspaso.

"En la Copa América 2011 tenía 32 años y los periodistas pensaban que tenía menos, por lo que decían que corría mucho. Yo comentaba que a veces el cuidado en la vida personal te lleva a que estés intacto físicamente. Sí, me dijeron que había equipos que estaban interesados en mí. Hubo ofertas, pero lamentablemente no se pudo emigrar a La U de Chile, Colo Colo, Estudiantes de La Plata o Arsenal de Sarandí", comentó.

"(¿Por qué no salí al exterior?) Porque tenía un contrato con Juan Aurich y no tenía cláusula de rescisión. El club quería mucha plata y negó mi traspaso. Ahí tuve un conflicto con el presidente, quería irme, experimentar nuevos aires, además de lo económico que valía mucho para mí también. No me quisieron vender. Desde aquel momento (2011), tuve un mal concepto (del club). Cumplí mi contrato hasta el 2012. Me rogaron para que me retire ahí pero no quise", concluyó.