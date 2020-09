Aldair Rodriguez: "Jefferson Farfán me dijo que siga trabajando duro"

Aldair Rodríguez es una de las sorpresas de la convocatoria de Ricardo Gareca para los entrenamientos de la Selección Peruana. El atacante de Binacional reveló que tuvo una conversación con Jefferson Farfán, uno de los referentes de la bicolor, y se encuentra feliz por el momento que viene atravesando.

"Jefferson es una excelente persona, me dijo que siga trabajando duro. Estoy tranquilo. Me dijo que siga trabajando como he venido haciendo", reveló el jugador de Binacional en conversaciones con RPP. Rodríguez indicó que en la Videna lo trataron muy bien y este llamado se lo ganó.

"En realidad desde que pisé la Videna me sentí muy feliz. Me quedo con la mejor impresión sobre el comando técnico. Ahora me toca trabajar duro para estar en las próximas convocatorias.He venido haciendo bien las cosas, mi carrera ha sido en forma ascendente. Todos los convocados hemos sido llamados con justicia", indicó.

FOTO: Liga 1

Sobre la posibilidad de jugar las Eliminatorias Sudamericanas con los jugadores del torneo local, Aldair indicó que sus compañeros se esfuerzan en los entrenamientos para demostrar a Ricardo Gareca que están en buenas condiciones.

"Futbolistas del torneo local lo han hecho muy bien la selección. No creo que haya problemas. Vine haciendo bien las cosas. Mi carrera venía en forma ascendente. Los que hemos sido llamados han sido con justicia", señaló el jugador de Binacional.