André Carrillo reveló que tuvo ofertas de Inglaterra y Portugal tras destacar en Rusia 2018

Luego que la selección peruana participara en el Mundial Rusia 2018 tras 36 largos años, cientos de fanáticos nacionales esperaban que los jugadores de la 'Bicolor' ficharan por los principales equipos de Europa para dar un salto de calidad en sus carreras deportivas.

Y uno de los jugadores más aplaudidos durante este torneo fue —sin duda— André Carrillo. El extremo nacional, que por ese entonces jugaba en el Watford de Inglaterra, destacó notablemente en los tres partidos mundialistas demostrando que podía jugar en cualquier equipo si así se lo proponía.

Sin embargo, terminó fichando por el Al-Hilal de Arabia Saudita y generando una ola de críticas por parte de los hinchas peruanos. Por ello, el último viernes en conversación con Al Ángulo, Carrillo reveló que a pesar de su buen Mundial no contó con las ofertas que hubiera querido.

“Después del Mundial me hablaron del Fulham, podía continuar en Benfica porque al final era yo quien decidía, ya que me quedaban tres años de contrato y tuve lo del Al Hilal. Tampoco era que tenía mil ofertas. Uno dice: ‘Juegas un Mundial, te van a llover ofertas’ y no es así. Los periodistas hablan muchas veces sin tener idea”, arrancó.

“También si me llegaba una oferta de Sudamérica yo no quiero ir. A lo mejor estoy seguro que tenía las puertas en la gran mayoría de equipos sudamericanos, pero yo no quería ir”, agregó el ex Alianza Lima. No obstante, extremo nacional también dejó en claro que no terminó quedándose en Watford porque es un equipo que pelea por no descender.

“Son equipos económicamente fuertes (Watford y Fulham) que tienen bonitos estadios, lindos fans, pero son equipos que tú vas a pelear por no caer a Segunda División y ese no es un objetivo que yo tengo para mi carrera”, sentenció.